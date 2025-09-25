快訊

獨／宛如軍火庫！黑幫民宅囤10槍200彈 新竹警攻堅驚見M16

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹一名傅姓幫派幹部涉嫌在市區民宅囤放大批槍械，警方為防範黑幫火拼與暴力案件發生，長期監控鎖定，並於今年6月中旬發動攻堅行動，當場查獲10枝長短槍、200餘發子彈，甚至包含罕見的M16突擊步槍、電影007龐德的經典配槍，現場宛如軍火庫。

據了解，傅男有槍砲前科，是地區幫派分子幹部，該幫派平時不僅涉嫌擁槍自重，還頻繁舉辦聚會。專案小組透過數月縝密偵查，調閱百餘支監視器並徹夜跟監，最終確認傅男藏槍據點。於6月中旬前往查緝，行動當天大批員警荷槍實彈破門攻堅，當場將傅男逮捕。

警方現場查獲10枝長短槍、200餘發子彈，其中除了罕見的M16突擊步槍，還有改造滾筒式霰彈槍與改造衝鋒槍，另有一把德國製華瑟PPK半自動手槍，是許多國家警用配槍，也是電影007主角龐德的經典配槍，在台灣相當罕見。

據悉，傅男否認是幫派幹部，供稱槍枝都是另名陳姓幫派成員借放在此處，警方鞏固證物後向上溯源，6月底將陳男逮捕，但陳又將槍枝持有推給另名已過世的男子，警方認為兩人互推卸責，警詢後均依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，並持續追查槍枝來源。

新竹一名傅姓幫派幹部涉嫌在市區民宅囤放大批槍械，警方為防範黑幫火拼與暴力案件發生，長期監控鎖定，並於今年6月中旬發動攻堅行動，當場查獲10枝長短槍、200餘發子彈。記者王駿杰／翻攝
幫派 幹部 槍枝 新竹

