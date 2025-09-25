快訊

台中21歲瘦小女「全身脫皮」疑遭父母凌虐致死 社會局回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市大甲區今日驚傳一起疑似家庭暴力致死案件。一名21歲陳姓女子被發現陳屍家中多日，由於遺體已出現脫皮狀況，令人怵目驚心，警方懷疑其遭父母不當照顧甚至凌虐致死，目前全案已報請台中地檢署指揮偵辦。中市社會局表示，女子和父母沒有身障和相關福利身分，也沒有成人保護通報紀錄。

大甲分局指出，今日上午9時許，一名陳姓男子前往派出所報案，稱其次女在家中臥房內死亡。警方鑑識人員立即前往大甲區雁門路現場勘驗，發現死者遺體相當枯瘦，明顯已死亡多時；現場勘驗發現，21歲陳女身材瘦小，遺體被發現時平鋪在棉被上，已全身脫皮，研判死亡時間至少達一周以上。

警方調查過程中發現多項疑點，由於陳女死亡原因不單純，且陳女父母聲稱近日仍有見到女兒，但此說法與遺體狀況明顯不符，顯示其證詞有重大矛盾，引起警方高度關注，懷疑死者生前可能遭受不當對待，據知情民眾透露，陳女疑似長期遭控制在家中，生活狀況堪憂。

社會局表示，女子和父母沒有身障和相關福利身分，也沒有成人保護通報紀錄。由於女子死因尚待釐清確認，社會局將配合檢警調查偵辦。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中市大甲區今日驚傳一起疑似家庭凌虐致死案件。一名21歲陳姓女子被發現陳屍家中多日，警方成立專案小組偵辦中。記者黑中亮／攝影
台中市大甲區今日驚傳一起疑似家庭凌虐致死案件。一名21歲陳姓女子被發現陳屍家中多日，警方成立專案小組偵辦中。記者黑中亮／攝影

