台中驚傳命案！21歲女「全身脫皮」陳屍家中多日 疑遭父母凌虐致死

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市大甲區今日驚傳一起疑似家庭暴力致死案件。一名21歲陳姓女子被發現陳屍家中多日，由於遺體已出現脫皮狀況，令人怵目驚心，警方懷疑其遭父母不當照顧甚至凌虐致死，目前全案已報請台中地檢署指揮偵辦，死者遺體亦已送請檢方相驗以釐清確切死因，並將陳女父母列為重要嫌疑人，朝凌虐致死罪名偵辦中。

大甲分局指出，今日上午9時許，一名陳姓男子前往派出所報案，稱其次女在家中臥房內死亡。警方鑑識人員立即前往大甲區雁門路現場勘驗，發現死者遺體相當枯瘦，明顯已死亡多時；現場勘驗發現，21歲陳女身材瘦小，遺體被發現時平鋪在棉被上，已全身脫皮，研判死亡時間至少達一週以上。

警方調查過程中發現多項疑點，由於陳女死亡原因不單純，且陳女父母聲稱近日仍有見到女兒，但此說法與遺體狀況明顯不符，顯示其證詞有重大矛盾，引起警方高度關注，懷疑死者生前可能遭受不當對待，據知情民眾透露，陳女疑似長期遭控制在家中，生活狀況堪憂。

大甲分局表示，現場經詢問相關人證後，仍有諸多疑點尚待釐清，鑑於案情重大且疑點諸多，不放過任何蛛絲馬跡，務必還原事件真相，為死者討回公道，已成立專案小組全力追查真相，全案目前報請台中地檢署指揮偵辦中。警方並表示，此案再次凸顯家庭暴力問題的嚴重性，相關單位呼籲民眾若發現疑似家暴情況，應立即撥打113保護專線或110報警專線求助。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中市大甲區今日驚傳一起疑似家庭凌虐致死案件。一名21歲陳姓女子被發現陳屍家中多日，警方成立專案小組偵辦中。記者黑中亮／攝影
台中市大甲區今日驚傳一起疑似家庭凌虐致死案件。一名21歲陳姓女子被發現陳屍家中多日，警方成立專案小組偵辦中。記者黑中亮／攝影

