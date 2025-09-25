狡猾詐團車手與上游接頭交水 警衝汽車旅館逮捕3男1女

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

詐騙態樣層出不窮，嘉義縣民雄鄉近日有車手出沒取款，警方循線埋伏，逮捕正在領錢39歲黃姓女子，並至汽車旅館查獲同夥44歲洪姓男子、42歲胡姓男子，在隔壁監控的44歲江姓男子聞聲趕往關心，也被警察壓制在地，4人涉犯詐欺毒品罪嫌遭移送法辦。

據了解，涉案3男1女皆為毒品人口，疑似缺錢買毒品，遭詐騙集團吸收當車手，黃女負責到ATM領錢，洪男負責收錢轉交，胡男開車當司機，江男則是幹部負責監控，近日頻繁在嘉義縣、彰化縣領錢，警方鎖定車輛追查行蹤，在一間超商逮捕黃女正提領2萬元。

警方指出，黃女坦承擔任詐欺車手，並供出上游收水藏身汽車旅館，警方循線找到詐團藏身地點，逮捕監控手江男、收水手洪男、司機胡男，查獲海洛因、安非他命、依托咪酯及愷他命等毒品，依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例現行犯逮捕。

局長李權哲說，詐騙車手查獲率接近百分之百，擔任車手觸犯刑法加重詐欺罪、組織犯罪條例、洗錢防制法等，呼籲民眾求職時提高警覺，不要被高薪誘惑誤入歧途，若發現可疑車手可撥打110報案，警方也會持續積極查緝車手，守護民眾生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉義縣警察局長李權哲今天主持打詐記者會，呼籲民眾求職小心，誤入詐騙集團陷阱成為車手。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局長李權哲今天主持打詐記者會，分析嘉義縣攔阻詐欺案件成效。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局長李權哲今天主持打詐記者會，宣示打擊詐騙犯罪決心。記者黃于凡／攝影
