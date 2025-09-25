偷渡離台？左營槍擊命案槍手「焚車逃逸」去向成謎 檢警東港大追緝

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

通緝犯羅姓男子8月22日在高雄左營遭槍擊死亡，槍手開車逃逸焚車逃逸行蹤成謎。檢警專案小組掌握槍手身分，並找過槍手的親友，近日連逮捕多名接應人，查出槍手行凶後北返桃園、新竹，又立即輾轉受接應南下屏東東港，疑已搭漁船偷渡離台。

橋頭地檢署與高雄警方今天動員赴東港，對可能偷渡槍手出境的漁船採擷生物跡證，要確認槍手是否已經離台。

8月22日，51歲的羅姓男子在高雄市左營區文學路遛狗遭遇伏擊，槍手對他連開16槍，其中5槍擊中他的頭部、頸及腹部，致命喪家門口。槍手行凶後，駕駛BMW權利車逃逸，在高雄市橋頭區甲典街與田中路農田旁棄車燒毀。警方發現這輛BMW轎車發生火警，在車內查獲2把改造手槍。

警方以車追人，查出BMW原車主將車子典當後，經二度轉手，經他人將車子停到嘉義，再找槍手及接應人自新竹南下嘉義開車，南下高雄行凶。

專案小組在槍擊案發後第二天，便找到槍手的妻子，但他妻子稱不知情，後來警方得知槍手妻子的親友曾與槍手碰頭，追查出槍手在案發後北返桃園，再回新竹，後來就有多人分點接應，立即搭車南下屏東東港，疑搭漁船出境。警方連日已找到可能接應槍手的多名男子，又在東港調到疑似槍手登船影像，正比對相跡證，確認槍手是否離境。

高雄市左營區文學路槍擊命案，警方懷疑槍手已經偷渡出境。本報資料照
高雄市左營區文學路槍擊命案，警方懷疑槍手已經偷渡出境。本報資料照

