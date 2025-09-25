快訊

河智媛前老闆詹智能遭砍死 曾遭另間娛樂公司告詐欺！今不起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

「無限夢想公司」負責人詹智能曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛，詹於8月4日上午卻在台中豐原區超商遭人砍死，黃姓凶嫌投案後已被依殺人罪嫌收押；由於詹男曾被另間娛樂公司提告詐欺，因詹已死亡，台中地檢署依法不起訴。

詹男日前疑似因旗下藝人經濟合約一事，遭另間娛樂公司提告詐欺罪嫌，由於詹男已經死亡，檢察官依刑事訴訟法第252條第6款，被告死亡者，依法予以不起訴處分。

檢警調查，詹智能（57歲）8月4日早10點多駕駛保時捷休旅車到豐原超商，卻遭黃姓男子（41歲）埋伏持刀砍殺，詹跑進店內求助，但手腳已被砍多刀，送醫急救後仍不治，店內更是血跡斑斑相當駭人。

檢察官相驗發現，詹男左側手、腳多至少有4處刀傷，左小腿膕窩傷勢傷及動脈，初判因此釀出血性休克死亡。

黃男行凶後跑到台中第二分局投案，他當時辯稱，不滿詹性騷他女友才作案，但對此說法檢警均保留，檢方依殺人罪嫌將他聲押禁見獲准。

另外，黃男行凶時車上還有另名康姓友人同行，案發後康徒步逃逸，事後經警方北上台北萬華逮到人，同樣依殺人罪嫌將其移送，因康僅陪同、未動手，檢方複訊後將其轉證人請回。

黃男朝詹智能猛砍至少4刀，釀詹失血過多斃命，黃涉嫌殺人已被收押禁見。圖／報系資料照
黃男朝詹智能猛砍至少4刀，釀詹失血過多斃命，黃涉嫌殺人已被收押禁見。圖／報系資料照

