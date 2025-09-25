猛踩油門衝警…竹科旁警連開10多槍抓槍砲犯 住宅搜索2同夥落網
新竹市今上午8時52分發生驚險槍戰，中壢警分局在檢方指揮下越區追捕王姓槍砲要犯，警方在高峰路包抄該嫌座車，並持警棍強行破窗逮人，未料對方突然猛踩油門衝撞破圍，警方當場連開10多槍。警方隨後於竹市東區高峰路一處民宅執行搜索，逮捕王嫌同夥何姓和李姓犯嫌，現場再查獲改造手槍2把及若干毒品。
今早曝光的監視器畫面中，只見多輛警車包圍王嫌座車，2名持MP5衝鋒槍的員警在後方警戒，一名員警拿著警棍不停敲擊副駕駛座車窗，企圖強行破窗逮人，但王嫌拒不配合，突然猛踩油門衝向警方，所幸該警身手矯捷逃過撞擊。
據了解，警方近日接獲線報，王嫌擁有槍械，持搜索票前往新竹尋人，但等了他2天皆未尋獲。直到今天凌晨，警方掌握王嫌返抵新竹，再度展開行動，同時立即鎖定其蹤跡，隨即於高峰路與青峰路口發現嫌犯駕駛的白色保時捷，立即上前包抄。
王嫌驚見大批警方圍捕，死命衝撞附近民車及巡邏車，猛力突圍後狂飆逃逸，警方緊追在後也連開10多槍展開圍捕，王嫌開車狂奔500公尺後棄車離開，將百萬白色保時捷丟棄在附近一處果園的空地，人已經不見蹤影，警方於現場發現一把改造手槍及一包約手掌大的毒品，警方掌握王嫌仍在新竹，持續追捕中。
事發後，警方隨即於上午10時35分持搜索票前往新竹市東區高峰路一處民宅執行搜索，查獲另外2名同夥，分別為何姓及李姓男子，現場再查獲改造手槍2把，並查扣毒品若干。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言