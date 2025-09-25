檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲於京華城容積率案涉收賄、圖利罪，今傳喚威京集團主席沈慶京作證。檢方詰問提示先前讓柯文哲失控飆罵的「京華城完工示意圖」，上頭貼有柯文哲指示的黃色便利貼，再度讓柯文哲動氣指出，政風處對他政治偵防，質問政風處資料從何而來？
檢察官主詰問沈慶京再度拿出京華城未來改建「京華廣場」的完工示意圖，上頭除了有沈慶京親筆註記，還有柯文哲以黃色便利貼手寫「TO：彭副，京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」。
檢方先是詢問沈慶京示意圖上的字跡是否親身所寫、代表意義、示意圖是否有交給柯文哲等問題。沈慶京則回應，註記是他的字，7張示意圖分別是原始打樣的初步設計案、優化後的版本等，但他不記得有無將示意圖拿給柯文哲。
檢方再問及關鍵的「黃色便利貼」，此時除了柯文哲律師異議之外，柯文哲更拿起麥克風表示，「台北市政風處長期在給我做政治偵防」，還當天copy、存檔，質問政風處從哪裡拿來的？請他們說明！
審判長江俊彥追問柯文哲是否承認便利貼筆跡是自己的？柯文哲回答，應該是，看起來很像。柯文哲律師鄭深元指出，政風處沒有偵查權限，只能行政調查，要求政風處說明透過何種手段取得，否則違法刺探的沒有證據能力。
鄭深元也認為，政風處是2020年取得京華城示意圖、柯文哲市長行事曆則是2022年匯出，當時京華城案立案偵查，政風處是違法取得，更反問難道台北地院政風處有權調台北地院院長的行程資料嗎？
檢察官解釋，偵查中發函給政風處調取柯市府存檔資料，資料有附上光碟，京華城完工示意圖及便利貼就是其中的資料。政風處是因為檢方偵查才去撈出歸檔資料。
江俊彥指出，根據資料顯示，應該是柯文哲寫了便利貼交給台北市副市長彭振聲，附在行政檔卷是合理的，政風處查得資料再函覆檢方，手段合理，且有可能是紙本資料銷毀之前掃描存檔，不能以電子檔是2020年掃描，就認定違法偵查或政治情蒐，因此駁回異議。
沈慶京回答，他在示意圖上的註記只是說明設計的意義，與圖利、行賄、容積率等等都沒有關係。他撰寫自身意見是要給負責的子公司鼎越公司的同仁看，他不知道圖面為什麼會給北市府，他也沒有對柯表示「對容積率死心」一事，他也不記得有沒有告知柯希望行政流程加速。
檢方再提示黃珊珊與柯文哲之間的對話紀錄，柯說「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，沈慶京指出，他從來沒有跟柯文哲有金錢往來，他不知道有這個對話紀錄，柯沒有跟他說過，也沒有暗示要錢，柯文哲也沒有找他談過條件，「這是不可能的事情」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言