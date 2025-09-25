檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲於京華城容積率案涉收賄、圖利罪，今傳喚威京集團主席沈慶京作證。檢方詰問提示先前讓柯文哲失控飆罵的「京華城完工示意圖」，上頭貼有柯文哲指示的黃色便利貼，再度讓柯文哲動氣指出，政風處對他政治偵防，質問政風處資料從何而來？

檢察官主詰問沈慶京再度拿出京華城未來改建「京華廣場」的完工示意圖，上頭除了有沈慶京親筆註記，還有柯文哲以黃色便利貼手寫「TO：彭副，京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」。

檢方先是詢問沈慶京示意圖上的字跡是否親身所寫、代表意義、示意圖是否有交給柯文哲等問題。沈慶京則回應，註記是他的字，7張示意圖分別是原始打樣的初步設計案、優化後的版本等，但他不記得有無將示意圖拿給柯文哲。

檢方再問及關鍵的「黃色便利貼」，此時除了柯文哲律師異議之外，柯文哲更拿起麥克風表示，「台北市政風處長期在給我做政治偵防」，還當天copy、存檔，質問政風處從哪裡拿來的？請他們說明！

審判長江俊彥追問柯文哲是否承認便利貼筆跡是自己的？柯文哲回答，應該是，看起來很像。柯文哲律師鄭深元指出，政風處沒有偵查權限，只能行政調查，要求政風處說明透過何種手段取得，否則違法刺探的沒有證據能力。

鄭深元也認為，政風處是2020年取得京華城示意圖、柯文哲市長行事曆則是2022年匯出，當時京華城案立案偵查，政風處是違法取得，更反問難道台北地院政風處有權調台北地院院長的行程資料嗎？

檢察官解釋，偵查中發函給政風處調取柯市府存檔資料，資料有附上光碟，京華城完工示意圖及便利貼就是其中的資料。政風處是因為檢方偵查才去撈出歸檔資料。

江俊彥指出，根據資料顯示，應該是柯文哲寫了便利貼交給台北市副市長彭振聲，附在行政檔卷是合理的，政風處查得資料再函覆檢方，手段合理，且有可能是紙本資料銷毀之前掃描存檔，不能以電子檔是2020年掃描，就認定違法偵查或政治情蒐，因此駁回異議。

沈慶京回答，他在示意圖上的註記只是說明設計的意義，與圖利、行賄、容積率等等都沒有關係。他撰寫自身意見是要給負責的子公司鼎越公司的同仁看，他不知道圖面為什麼會給北市府，他也沒有對柯表示「對容積率死心」一事，他也不記得有沒有告知柯希望行政流程加速。