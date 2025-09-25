台中市梧棲區酒後糾紛引發悲劇 1男子遭槍擊不治身亡

台中市梧棲區昨日凌晨4時許，一間KTV外發生一起嚴重槍擊案，造成一名男子不幸身亡，嫌犯已到案。圖／警方提供

台中市梧棲區昨日凌晨4時許，一間KTV外發生一起嚴重槍擊案，造成一名男子不幸身亡，清水分局警方表示，這起案件起因於雙方酒後發生口角糾紛，最終演變成致命衝突，23歲嫌犯吳男開槍將71歲曾男擊斃後逃逸，嫌犯自知難逃法網，今日上午11時許，由律師陪同向警方投案，檢察官將依殺人罪嫌訊問嫌犯，並聲請羈押禁見，案件仍在進一步調查中。

清水分局表示，死者71歲曾男與嫌犯23歲吳男原本並不相識，兩人疑似在KTV外因「互看不順眼」而發生爭執。雙方在酒精催化下情緒激動，口角逐漸升級為肢體衝突。嫌犯在衝突過程中掏出槍械，朝死者胸部開了一槍，傷者當場倒地不起，救護人員獲報後立即趕抵現場進行搶救，並緊急送往醫院急救，但因傷勢過於嚴重，於今天上午6時許宣告不治。

警方指出，嫌犯23歲吳男開槍後，立即駕車逃離現場，警方隨即封鎖現場並展開追捕行動，刑事警察大隊與轄區分局組成專案小組，兵分多路前往可能藏匿地點搜索，並於吳嫌住居處所埋伏等待時機，嫌犯自知難逃法網，今日上午11時許，由律師陪同主動向警方投案，

警方目前正在釐清相關案情細節，包括雙方爆發衝突的具體原因、槍械來源等。作案槍械已依法移請台灣高等檢察署進行彈道比對等鑑識工作，檢察官同時將依殺人罪嫌訊問嫌犯，並聲請羈押禁見，案件仍在進一步調查中。