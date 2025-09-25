快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市梧棲區酒後糾紛引發悲劇 1男子遭槍擊不治身亡

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市梧棲區昨日凌晨4時許，一間KTV外發生一起嚴重槍擊案，造成一名男子不幸身亡，嫌犯已到案。圖／警方提供
台中市梧棲區昨日凌晨4時許，一間KTV外發生一起嚴重槍擊案，造成一名男子不幸身亡，嫌犯已到案。圖／警方提供

台中市梧棲區昨日凌晨4時許，一間KTV外發生一起嚴重槍擊案，造成一名男子不幸身亡，清水分局警方表示，這起案件起因於雙方酒後發生口角糾紛，最終演變成致命衝突，23歲嫌犯吳男開槍將71歲曾男擊斃後逃逸，嫌犯自知難逃法網，今日上午11時許，由律師陪同向警方投案，檢察官將依殺人罪嫌訊問嫌犯，並聲請羈押禁見，案件仍在進一步調查中。

清水分局表示，死者71歲曾男與嫌犯23歲吳男原本並不相識，兩人疑似在KTV外因「互看不順眼」而發生爭執。雙方在酒精催化下情緒激動，口角逐漸升級為肢體衝突。嫌犯在衝突過程中掏出槍械，朝死者胸部開了一槍，傷者當場倒地不起，救護人員獲報後立即趕抵現場進行搶救，並緊急送往醫院急救，但因傷勢過於嚴重，於今天上午6時許宣告不治。

警方指出，嫌犯23歲吳男開槍後，立即駕車逃離現場，警方隨即封鎖現場並展開追捕行動，刑事警察大隊與轄區分局組成專案小組，兵分多路前往可能藏匿地點搜索，並於吳嫌住居處所埋伏等待時機，嫌犯自知難逃法網，今日上午11時許，由律師陪同主動向警方投案，

警方目前正在釐清相關案情細節，包括雙方爆發衝突的具體原因、槍械來源等。作案槍械已依法移請台灣高等檢察署進行彈道比對等鑑識工作，檢察官同時將依殺人罪嫌訊問嫌犯，並聲請羈押禁見，案件仍在進一步調查中。

台中市梧棲區昨日凌晨4時許，一間KTV外發生一起嚴重槍擊案，造成一名男子不幸身亡。圖／警方提供
台中市梧棲區昨日凌晨4時許，一間KTV外發生一起嚴重槍擊案，造成一名男子不幸身亡。圖／警方提供

衝突 殺人

延伸閱讀

台中男KTV強拉女子進包廂廁所硬上 員工聽見尖叫聲救出人

影／新北福德宮前暗夜槍擊 汽車無端被掃射23槍千瘡百孔

台中17歲少年殺人是乖小孩？律師：仗著自己未成年 趕在滿18歲前犯案

柯克遭槍擊前最後提問 29歲學生被獵巫…網陰謀論稱他是蓄意

相關新聞

影／竹科旁警連開10多槍抓槍砲犯 白色保時捷撞警…驚險畫面曝

新竹市今天上午8時52分發生驚險槍戰，中壢警分局在檢方指揮下越區追捕槍砲要犯，如今驚險畫面曝光，警方在高峰路包抄該嫌座車...

影／抓到了！西屯三信公園七旬翁遭人持刀捅胸 凶嫌6小時內落網

台中市消防局在昨天深夜11時許獲報，西屯區三信公園內，有一名六旬老翁疑與人糾紛後，遭人持利刃捅傷胸部、四肢，凶嫌疑犯行後...

民進黨4共諜助長中共「三戰」 法官：讓我處境雪上加霜

台北地院審理民進黨黨工「共諜案」今判時任賴清德副總統機要吳尚雨有期徒刑4年，4被告中民進黨新北市議員李余典特助黃取榮判1...

台中市梧棲區酒後糾紛引發悲劇 1男子遭槍擊不治身亡

台中市梧棲區昨日凌晨4時許，一間KTV外發生一起嚴重槍擊案，造成一名男子不幸身亡，清水分局警方表示，這起案件起因於雙方酒...

高雄4歲童吸二手毒煙釀發育遲緩 毒鴛鴦遭判刑9個月

高雄市左營區一對情侶今年3月遭查獲不顧屋內有4歲幼童卻大肆施用毒品，造成幼童吸入燃燒毒品時產生的有毒煙霧，釀成發育遲緩，...

台中警攔車「違法搜索」 法院仍判毒駕男有罪原因曝

台中汪姓男子因毒駕遭攔查、車上搜出毒品，他辯稱警員沒告知搜索原因、詢問是否同意就動手，法院勘驗密錄器發現，警員事前僅稱「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。