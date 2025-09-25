高雄4歲童吸二手毒煙釀發育遲緩 毒鴛鴦遭判刑9個月

橋頭地方法院。圖／本報系資料照

高雄市左營區一對情侶今年3月遭查獲不顧屋內有4歲幼童卻大肆施用毒品，造成幼童吸入燃燒毒品時產生的有毒煙霧，釀成發育遲緩，社會局緊急安置幼童才避免幼童狀況惡化，法官認為幼童的生母及其男友貪圖施用毒品卻不顧幼兒身心健康，因此各判刑有期徒刑9個月。

判決書指出，年僅4歲的王姓幼童從出生起便由生母王姓女子照顧，王女雖僅高中肄業，但仍從事清潔工作，辛苦扶養母親及2名未成年子女，不過卻早有多次吸毒紀錄，後來更認識同樣從事清潔工作的蔡姓男子，2人進一步交往發展成情侶，還在去年12月一同搬進左營的住處生活。

王女及蔡男明知家中還有幼童，也知道毒品對幼童的危害，卻沒有把幼童隔開，直接就在同個密閉房間內大肆施用海洛因，甚至用玻璃吸食器點燃安非它命吸食，造成房間內瀰漫毒品煙霧，王姓幼童因此長期吸入有毒二手煙霧，導致出現個性躁動、生長發育較低等情形。

幼童被送醫採檢頭髮後，發現驗出高濃度海洛因、甲基安非他命等成分，橋頭地院法官審理時認為，王女身為幼童的生母，吸毒已屬不該，竟不顧和孩子還同處一屋，多次吸毒，導致幼童也吸入相當劑量的毒煙，且王女及蔡男都已是累犯，因此加重其刑，依共同妨害未滿7歲之人發育罪累犯，各處有期徒刑9個月。

