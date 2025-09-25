聽新聞
0:00 / 0:00
高雄4歲童吸二手毒煙釀發育遲緩 毒鴛鴦遭判刑9個月
高雄市左營區一對情侶今年3月遭查獲不顧屋內有4歲幼童卻大肆施用毒品，造成幼童吸入燃燒毒品時產生的有毒煙霧，釀成發育遲緩，社會局緊急安置幼童才避免幼童狀況惡化，法官認為幼童的生母及其男友貪圖施用毒品卻不顧幼兒身心健康，因此各判刑有期徒刑9個月。
判決書指出，年僅4歲的王姓幼童從出生起便由生母王姓女子照顧，王女雖僅高中肄業，但仍從事清潔工作，辛苦扶養母親及2名未成年子女，不過卻早有多次吸毒紀錄，後來更認識同樣從事清潔工作的蔡姓男子，2人進一步交往發展成情侶，還在去年12月一同搬進左營的住處生活。
王女及蔡男明知家中還有幼童，也知道毒品對幼童的危害，卻沒有把幼童隔開，直接就在同個密閉房間內大肆施用海洛因，甚至用玻璃吸食器點燃安非它命吸食，造成房間內瀰漫毒品煙霧，王姓幼童因此長期吸入有毒二手煙霧，導致出現個性躁動、生長發育較低等情形。
幼童被送醫採檢頭髮後，發現驗出高濃度海洛因、甲基安非他命等成分，橋頭地院法官審理時認為，王女身為幼童的生母，吸毒已屬不該，竟不顧和孩子還同處一屋，多次吸毒，導致幼童也吸入相當劑量的毒煙，且王女及蔡男都已是累犯，因此加重其刑，依共同妨害未滿7歲之人發育罪累犯，各處有期徒刑9個月。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言