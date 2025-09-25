亞力山大翻版？「全真瑜珈健身」爆消費糾紛 北市法務局說話了

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」突有6間分館無預警暫停營業，會員錯愕，北市議員要求市府確保消費者權益。北市法務局指出，若全真最終確已無法繼續經營，且未能支付消費者退款，必要時由消保團體向全真發動假扣押程序。

「全真瑜珈健身」目前全台共有13間分店，無預警公告，因內部營運與調整人力安排尚在調整中，雙北、桃園共6間分店將於近日暫停營業，有會員擔憂恐成2007年連鎖健身俱樂部亞力山大翻版。

北市議員陳宥丞指出，已有不少消費爭議湧入北市消保官，凸顯這已經不只是單純的商業調整，而是涉及大規模消費者權益受損，消保官應立即前往各分館稽查，督促業者提出退費或補償方案，並確保處理過程合法合理，如規模持續擴大，有關民眾訴訟問題也煩請法務局提供民眾團體訴訟等法律協助。

陳宥丞說，健身休閒產業涉及龐大的會員數與長期契約，一旦業者財務狀況出現問題，影響範圍極大，如今全真瑜伽的營運狀況已引發民眾恐慌與媒體重點關注，市府更應展現態度，積極介入，不僅要保障會員的消費權益，也要捍衛員工的勞動權益。

議員陳重文指出，法務局針對已發生個案，應立即主動開設專責窗口，集中受理受害民眾退費申訴並提供法律協助，並協助研議團體訴訟及假扣押等行動，避免業者惡意脫產，確保市民權益。

陳重文指出，市府應立即盤點全市健身房經營情況，並就潛在風險提出監管方案，同時向中央建議修法，將健身房預收款履約保險或信託機制納入強制規範。

法務局指出，本周五將會同體育局舉行行政調查會議，請全真公司詳細說明部分分館突然暫停營業，以及其中部分分館又在一日後增設使用限制的情況下恢復營業之原因，還有公司對於各分館後續的營運計畫，與後續退款與賠償計畫。

北市消保官也呼籲全真仍應主動積極面對消費者訴求，若全真最終確已無法繼續經營場館之全部或一部分，且未能支付消費者退款者，法務局將商請消保團體承接團體訴訟，必要時由消保團體向全真發動假扣押程序。