縱放毒犯交換槍砲情資 土城警刑事小隊長、偵查佐3人緩起訴

新北市土城警分局偵查隊一名鄭姓小隊長為換取槍砲情資，涉嫌與同小隊員林姓及張姓偵查佐縱放沈姓毒犯，獲新北地檢署緩起訴。圖／聯合報系資料照片

新北市土城警分局偵查隊一名鄭姓小隊長去年3月間緝捕到一名持有K他命的沈姓毒犯時，為讓對方提供更高價值的違法槍砲情資，涉嫌與同小隊員林姓及張姓偵查佐，共謀偽造查緝無果的搜索筆錄和證明書縱放沈男。新北地檢署依公務員登載不實罪，處分3人緩起訴，另分別繳交公庫3萬至5萬元不等。

緩起訴書指出，2024年3月27日，鄭員率領林、張2人前往土城延吉街，對沈男執行搜索，果然在其身上起出K他命。之後，鄭員等人與對方談條件，先讓沈男當場銷毀K他命，再由鄭員等人製作不實搜索筆錄與無應扣押之物證明書縱放沈男，藉以換取沈男日後提供非法槍砲查緝線索。

鄭、林、張3人到案後均坦承犯行，檢察官考量3人犯後態度良好且無前科，經歷此次偵查程序後應知所警惕無再犯之虞，加上3人犯罪動機係為查緝非法槍枝一時失慮，非為自身不法利益，因此予以緩起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885