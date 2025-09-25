影／竹科旁警連開10多槍抓槍砲犯 白色保時捷撞警…驚險畫面曝

新竹市今天上午8時52分發生驚險槍戰，中壢警分局在檢方指揮下越區追捕槍砲要犯，如今驚險畫面曝光，警方在高峰路包抄該嫌座車，並持警棍強行破窗逮人，未料對方突然猛踩油門衝撞破圍，警方當場連開10多槍，場面驚險。

曝光的監視器畫面中，只見多輛警車包圍嫌犯座車，2名持MP5衝鋒槍的員警在後方警戒，一名員警拿著警棍不停敲擊副駕駛座車窗，企圖強行破窗逮人，但嫌犯拒不配合，突然猛踩油門衝向警方，所幸該警身手矯捷逃過撞擊。

目擊者指出，當時見到警方全副武裝、荷槍實彈，甚至有員警持衝鋒槍，對著一輛可疑車輛連開十餘槍。該車為求脫逃不斷衝撞，還撞上一輛停在車格內的白色轎車，強烈撞擊力道讓轎車瞬間飄移，再度撞上電線桿，場面相當驚險。

據了解，警方近日接獲線報，該嫌擁有槍械，持搜索票前往新竹尋人，但等了他2天皆未尋獲。直到今天凌晨，警方掌握嫌犯返抵新竹，再度展開行動，同時立即鎖定其蹤跡，隨即於高峰路與青峰路口發現嫌犯駕駛的白色保時捷，立即上前包抄。

嫌犯驚見大批警方圍捕，死命衝撞附近民車及巡邏車，猛力突圍後狂飆逃逸，警方緊追在後也連開10多槍展開圍捕，嫌犯開車狂奔500公尺後棄車離開。

嫌犯逃逸後，將百萬白色保時捷丟棄在附近一處果園的空地，人已經不見蹤影，車子後座遍布彈孔，車窗也被子彈擊破，警方於現場發現一把改造手槍及一包約手掌大的毒品，警方目前掌握該嫌仍在新竹，持續追捕中。