詐團車手「黑吃黑」淪階下囚 遭15天囚禁毆打

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄左營某茶行幫派分子黃姓男子涉嫌吸收詐團車手，因旗下2名車手「黑吃黑」私吞300萬元詐款，強行囚禁2人15天，並向家屬勒贖。警方在家屬交付贖款時救出2人，先後逮捕黃男等11人，依詐欺、恐嚇取財、妨害自由罪嫌移送法辦。

警方調查，劉姓（28歲）、黃姓（23歲）2男子加入黃姓男子（27歲）的車手集團，去年受指派收詐款，黃男認為劉等2人私吞300萬詐款，找人騙出2人，輾轉押到高雄市三民區租屋囚禁，找人毆打劉、黃，逼迫簽立本票，並涉嫌向家屬勒贖；劉、黃2人由詐團車手變成遭勒索的被害人。

家屬接到勒贖電話後向警方報案，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警方成立專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，展開救援行動。警方趁家屬到三民區要交80萬元贖款時，控制看守囚禁處的彭姓少年，救出劉、黃，並陸續發動4波拘捕行動，才逮捕集團首腦黃姓男子和楊姓男子（26歲）等11名成員，查扣K他命等毒品。

警方今天召開記者會表示，黃男涉嫌吸收成員加入詐騙車手集團，已造成至少43人受害、遭騙走總金額逾4000萬元，全案依詐欺、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌，移送檢方偵辦後，檢方在9月18日將全案提起公訴。

警方查獲詐團囚禁「黑吃黑」車手。記者林保光／翻攝
警方查獲詐團囚禁「黑吃黑」車手。記者林保光／翻攝

車手 詐團 高雄市

