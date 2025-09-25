台中警攔車「違法搜索」 法院仍判毒駕男有罪...原因曝

台中汪姓男子因毒駕遭攔查、車上搜出毒品，他辯稱警員沒告知搜索原因、詢問是否同意就動手，法院勘驗密錄器發現，警員事前僅稱「我車看一下喔」，確實違法搜索，但考量汪對公眾有高度危險性，警員違法程度不高，仍維持違法搜索所得的證據力，依公共危險罪判汪3月，可上訴。

檢方起訴指出，汪男2024年10月3日在家吸安非他命，當天下午1點多開車出門，因違規被第一分局警員攔查，經汪同意搜索在他車內扣得1包安非他命及吸食器，汪尿液也驗出毒品陽性反應，涉嫌公共危險、毒品罪嫌。

台中地院審理時，汪男辯稱，警員搜索前沒告知他搜索原因、用意，且自願受搜索同意書、搜索扣押筆錄等，也是搜索完畢回到警局才製作，無從證明他在被搜索前，或搜索時有自願、同意，應排除警方違法搜索所取得證據的證據力。

台中地院勘驗警方密錄器，見警員發現汪未打方向燈迴轉違規，上前查詢身分發現他是毒品列管人口，再詢問他近期採尿狀況後，又問「我車看一下喔？」「那我車子裡頭看一下喔？」汪就回「好」，汪隨即開啟駕駛座、後車廂，警員再打開中央扶手置物箱發現毒品、吸食器。

法院指出，警員搜索前沒明確告知、未詢問是否同意搜索，也沒有要求汪簽立自願受搜索同意書，不符合刑事訴訟法第131條之1所定的同意搜索自願性要件，屬於「違法搜索。」

但法院也說，本案警員違法搜索侵害汪男財產、隱私權，但是在汪未明顯反對，過程也未施以強暴、脅迫或不法強制力如翻箱倒櫃之舉，手段尚屬平和，且動機非惡意，認定違背程序程度非重大，加上汪男毒駕危害程度非輕，權衡後仍認警員違法搜索所得證據有證據力。

法院審酌，汪男毒駕對公眾有高度危險性，警方雖違法搜索，但違法性不高，未排除證據能力，依公共危險罪判汪男3月，得易科罰金。