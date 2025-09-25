快訊

芭樂場老闆26刀砍死女友…國民法官判無期 上訴後今仍維持原判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣賴姓男子在前年底持刀殺死女友，二審今審結宣判。圖／聯合報系資料照片
彰化縣賴姓男子在前年底持刀殺死女友，二審今審結宣判。圖／聯合報系資料照片

彰化縣賴姓男子因不滿鄭姓女友提分手，前年底時夥同張姓助手，將鄭女綑綁後，砍殺26刀致死，一審國民法官審理時，賴曾要求「判死刑」，國民法官判處無期徒刑，不過賴男上訴台中高分院，主張一審量刑過重，希望法官輕判，二審今審結，維持一審認定，判賴男無期徒刑、張男3年6月徒刑。

二審審理期間，賴男與律師主張，對於檢方的起訴犯罪事實、罪名都不爭執，僅爭執量刑部分，同案被告張男則對量刑、犯罪事實都不爭執，賴男也說，一審量刑過重，希望二審能從輕發落。

賴男律師則說，一審國民法官在判決書的附記事項有記載，殺人是死刑、無期徒刑及最重15年有期徒刑，因為礙於法律規定的量刑，僅能量處無期徒刑，顯然一審國民法官也認為此案有違罪刑相當，希望二審能適用刑法49條減輕其刑。

不過代表死者家屬的告訴代理人則說，一審國民法官開庭時，賴男曾希望量處死刑，如今卻主張量刑過重，可見辯詞前後有翻異，家屬是希望賴男能夠量處死刑，不應該減刑。

檢方主張，此案國民法官未將移送量刑前社會化鑑定報告，列入爭點之中，審理程序有違誤，因此提出上訴。

檢警調查，賴姓男子與鄭姓女子是男女朋友，共同經營芭樂集貨場，張男是賴男的助手，2023年12月7日上午，因賴男不滿鄭女提分手，因此萌生殺害女友動機，賴男開車載張男前往鄭女所承租位於彰化縣溪州鄉芭樂園，由張男綑綁鄭女雙腿，賴男持西瓜刀朝鄭女揮砍26刀，其中有19道砍傷深度超過1公分，全案由國民法官在今年5月間審結，依殺人罪判賴無期徒刑，依共同犯殺人罪，判張3年6月徒刑。

國民法官 無期徒刑 殺人

