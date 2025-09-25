影／竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫
新竹市今天上午8時許上演驚險警匪槍戰，中壢分局偵查隊與龍興派出所接獲線報鎖定一名槍擊要犯，沿途追緝時在高峰路一處超商停車場對著嫌犯座車連開十多槍，槍響震驚附近居民和上班民眾，現場彈殼散落滿地，畫面宛如電影場景，嚇壞路過民眾。
目擊者指出，當時見到警方全副武裝、荷槍實彈，甚至有員警持衝鋒槍，對著一輛可疑車輛連開十餘槍。該車為求脫逃不斷衝撞，還撞上一輛停在車格內的白色轎車，強烈撞擊力道讓轎車瞬間飄移，再度撞上電線桿，場面相當驚險。
據了解，受波及的白色轎車車主人在竹科上班，事發時不在場，得知愛車被撞毀，暫時無法到場處理；而停車場內隨處可見掉落的彈匣與彈殼，怵目驚心，所幸當時並無民眾受傷。
中壢警分局表示，警方接獲線報，該名嫌犯擁有槍械，警方報請地檢署指揮偵辦，目前嫌犯逃逸，暫時無法對外說明案情，查緝到案後，一併說明案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言