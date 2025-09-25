影／竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

新竹市今天上午8時許上演驚險警匪槍戰，中壢分局偵查隊與龍興派出所接獲線報鎖定一名槍擊要犯，沿途追緝時在高峰路一處超商停車場對著嫌犯座車連開十多槍，槍響震驚附近居民和上班民眾，現場彈殼散落滿地，畫面宛如電影場景，嚇壞路過民眾。

目擊者指出，當時見到警方全副武裝、荷槍實彈，甚至有員警持衝鋒槍，對著一輛可疑車輛連開十餘槍。該車為求脫逃不斷衝撞，還撞上一輛停在車格內的白色轎車，強烈撞擊力道讓轎車瞬間飄移，再度撞上電線桿，場面相當驚險。

據了解，受波及的白色轎車車主人在竹科上班，事發時不在場，得知愛車被撞毀，暫時無法到場處理；而停車場內隨處可見掉落的彈匣與彈殼，怵目驚心，所幸當時並無民眾受傷。