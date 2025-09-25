柯文哲收賄「重中之重」案情明朗化？ 今詰問也不認罪收賄沈慶京

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲於京華城案涉收賄、圖利罪，合議庭今上午9時30分傳喚威京集團主席沈慶京作證，接受柯的辯護人詰問；柯有無違背職務收賄犯重罪，是全案「重中之重」案情，柯詰問沈有無火花？案情會不會明朗？可觀察。

台北地檢署起訴認定，柯文哲收受沈慶京賄賂1710萬元，柯與沈均不認行、收賄罪，也否認涉嫌圖利罪，柯的辯護人如何詰問沈？沈又如何證言？未來會形成合議庭弊案重判、輕判或判無罪的關鍵心證。

合議庭今也傳喚台北市議員應曉薇、應的助理吳順民詰問沈慶京，應與沈關係佳，預計詰問沈2小時；沈慶京歷來訴訟策略以市府允諾的12萬0284平方公尺樓地板面積非「一次性」給予，預料沈作證時，仍會以此為基調回應檢方、同案被告的詰問。

依檢方起訴，柯文哲於市長連任期間籌謀培植政治實力及募集資金，沈慶京則不堪京華城購物中心營運損失至鉅，欲重建京華城賺取更大利益，持續向柯文哲訴求，請求協助回復京華城高容積率。

柯與沈2020年2月20日在市長辦公室會面後，柯以「109年3月10日便當會裁示」、「109年4月15日核決送研議簽呈」、「109年10月27日核決送公展簽呈」、「110年4月21日、110年8月10日便當會之裁示」、「110年11月11日接受議員當面質詢京華城案違法後仍執意推進京華城案」 、「111年2月手諭令產發局趕快通過京華城都審案」護航京華城公司，使鼎越取得最高20％容獎，圖利京華城、鼎越121億545萬6748元。

起訴說，柯另以109年3月10日便當會裁示「都發局將京華城公司陳情案送都委會研議」，沈則交代鼎越開發前董事長朱亞虎找7名人頭各匯款30萬元佯為捐民眾黨政治獻金，實為交付210萬元行賄柯。