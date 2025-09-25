快訊

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

消防員救災到深夜 光復鄉民宿老闆動容：他們一夜睡在車上

影／抓到了！西屯三信公園七旬翁遭人持刀捅胸 凶嫌6小時內落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在昨天深夜11時許獲報，西屯區三信公園內，有一名六旬老翁疑與人糾紛後，遭人持利刃捅傷胸部、四肢，凶嫌疑犯行後逃逸，警消到場時，凶嫌已逃逸，老翁起初由救護人員詢問時，仍有意識，但送醫途中，意識模糊，幸急救後撿回一命，警方在今天清晨5時許，查獲涉案七旬黃姓老翁，全案警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

第六警分局昨天深夜11時30分許獲報，西屯區三信公園內黃姓老翁（69歲）遭人持水果刀捅傷，救護車到場時，老翁胸口、四肢都有刀傷，送醫途中一度意識模糊，幸經急救後病情恢復穩定。

警方調查，涉案黃姓老翁（71歲）與被害六旬老翁已認識多年，昨天深夜在三信公園巧遇後聊天，但期間黃翁認定對方「說話不禮貌」，氣得返家拿水果刀到公園理論，持刀朝老翁的胸部、四肢攻擊，犯案後即逃回住處。

警方循線在今天清晨5時許，在黃翁住處查獲，全案警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

第六警分局強調，警方對於任何暴力事件均秉持嚴正態度，展現迅速破案決心，持續守護社會秩序與公共安全。同時呼籲，民眾遇有糾紛應冷靜處理，切勿因一時衝動釀成憾事。

台中市六旬老翁24日深夜在西屯區三信公園內，遭人捅傷，意識模糊送醫。圖／讀者提供
台中市六旬老翁24日深夜在西屯區三信公園內，遭人捅傷，意識模糊送醫。圖／讀者提供
台中市七旬黃姓老翁24日晚間與六旬友人在西屯區三信公園起口角，持水果刀捅人，警方循線查獲他。記者陳宏睿／翻攝
台中市七旬黃姓老翁24日晚間與六旬友人在西屯區三信公園起口角，持水果刀捅人，警方循線查獲他。記者陳宏睿／翻攝

殺人未遂 意識

延伸閱讀

獨／西屯三信公園暗夜爆七旬翁遭人持利器捅胸 凶嫌逃逸警追查

柯克案凶嫌面臨加重謀殺罪 檢方矢言求處死刑

「我受夠了他的仇恨」柯克槍擊案兇嫌首度出庭 疑似自白簡訊曝光

17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

相關新聞

柯文哲收賄「重中之重」案情明朗化？ 今詰問也不認罪收賄沈慶京

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲於京華城案涉收賄、圖利罪，合議庭今上午9時30分傳喚威京集團主席沈慶京作證，接受柯的辯護人...

影／抓到了！西屯三信公園七旬翁遭人持刀捅胸 凶嫌6小時內落網

台中市消防局在昨天深夜11時許獲報，西屯區三信公園內，有一名六旬老翁疑與人糾紛後，遭人持利刃捅傷胸部、四肢，凶嫌疑犯行後...

柯文哲7000萬元交保 北院維持原裁定 檢方不抗告

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案遭羈押一年，台北地方法院日前裁定柯以7千萬元交保，台北地檢署抗告經發回更裁，北院仍裁維持交...

台中女遭丟包陳屍騎樓 前夫收押

台中市陳姓女子前天和張姓前夫外出，事後被張丟在住處旁騎樓死亡，全身多處瘀傷、割裂傷；警方事後追到彰 化找到張男，他明顯吸...

獨／西屯三信公園暗夜爆七旬翁遭人持利器捅胸 凶嫌逃逸警追查

台中市消防局在24日深夜11時許獲報，西屯區三信公園內，有一名七旬老翁疑與人糾紛後，遭人持利刃捅傷胸部、四肢，警消到場時...

30歲男涉前妻命案…棄屍後躲回彰化外婆家 舅舅不知情還早餐款待

台中市33歲陳姓女子昨（23日）清晨陳屍騎樓，陳女的張姓前夫不知所蹤。警方循線追到彰化縣田尾鄉「外婆家」，張男被捕後情緒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。