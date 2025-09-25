影／抓到了！西屯三信公園七旬翁遭人持刀捅胸 凶嫌6小時內落網

台中市消防局在昨天深夜11時許獲報，西屯區三信公園內，有一名六旬老翁疑與人糾紛後，遭人持利刃捅傷胸部、四肢，凶嫌疑犯行後逃逸，警消到場時，凶嫌已逃逸，老翁起初由救護人員詢問時，仍有意識，但送醫途中，意識模糊，幸急救後撿回一命，警方在今天清晨5時許，查獲涉案七旬黃姓老翁，全案警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

第六警分局昨天深夜11時30分許獲報，西屯區三信公園內黃姓老翁（69歲）遭人持水果刀捅傷，救護車到場時，老翁胸口、四肢都有刀傷，送醫途中一度意識模糊，幸經急救後病情恢復穩定。

警方調查，涉案黃姓老翁（71歲）與被害六旬老翁已認識多年，昨天深夜在三信公園巧遇後聊天，但期間黃翁認定對方「說話不禮貌」，氣得返家拿水果刀到公園理論，持刀朝老翁的胸部、四肢攻擊，犯案後即逃回住處。

警方循線在今天清晨5時許，在黃翁住處查獲，全案警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。