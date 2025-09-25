快訊

柯文哲7000萬元交保 北院維持原裁定 檢方不抗告

聯合報／ 記者蕭雅娟林銘翰／台北報導

台北市前市長柯文哲更換電子腳鐐，支持者到場迎接。記者季相儒／攝影
民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案遭羈押一年，台北地方法院日前裁定柯以7千萬元交保，台北地檢署抗告經發回更裁，北院仍裁維持交保。北檢昨天聲明，針對柯文哲、應曉薇具保裁定，基於「促進訴訟」立場並聚焦於審判核心的法律主張及辯論，尊重法院裁定不予抗告。

北檢指出，北院審判中四次羈押及四次具保停押裁定，均認柯文哲、應曉薇涉犯最輕本刑5年以上貪汙重罪，犯罪嫌疑重大，且有事實及相當理由認定2人有滅證或勾串共犯、證人之虞，均有羈押原因。

北院裁定已就高院發回意旨指摘事項逐一說明，補充界定防止被告和同案被告、證人勾串，包含尚待交互詰問的21名證人或起訴書證據清單155名證人（含民眾黨黨工有關的33名證人），柯、應以7千萬、3千萬交保並輔以科技監控防止逃亡。

北檢表示，這些羈押替代措施，雖部分內容存在難以檢驗是否落實執行的疑慮，但檢察官基於「促進訴訟」的一貫立場，並聚焦於審判核心之法律主張及辯論，尊重法院裁定，不予抗告。未來審判程序中，一旦發現被告違反法院諭知應遵守事項，將促請法院重新審酌被告羈押必要性。

民眾黨回應表示，北檢不提抗告是自打臉，印證先前所提抗告毫無正當性，但仍然處處充滿恐嚇意味，想要以羈押手段箝制當事人行動，籲請檢方落實「促進訴訟、發現真實」等原則。

民眾黨表示，柯文哲近1年多來遭受司法公器濫權起訴、不當關押，過程中被特定媒體不斷洩漏偵辦內容，影響輿論摧毀、抹黑人格，不願面對法務部調查局北機站調查結果「難謂無據，非屬不法」，硬將柯文哲等人起訴，而檢察官直到前天開庭，甚至拿出未在起訴範圍的內容詰問證人，配合綠營側翼臉書發文繼續扣帽子，證明本案背後政治力介入斧鑿斑斑。

