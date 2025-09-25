聽新聞
台中女遭丟包陳屍騎樓 前夫收押
台中市陳姓女子前天和張姓前夫外出，事後被張丟在住處旁騎樓死亡，全身多處瘀傷、割裂傷；警方事後追到彰 化找到張男，他明顯吸毒，否認殺妻。警方認為張涉嫌重大，依傷害致死罪嫌移送台中地檢署，檢方訊後向法院聲押禁見張男獲准。
檢警調查，卅歲張男有毒品前科，前天和陳女一同外出，沒多久陳女陷入昏迷，張沒將她送醫或報案，反將陳女放在雅環路住處旁的騎樓，自己打電話通知他的父親叫救護車，隨即自己開車逃至彰化。
警、消到場時，陳女已經明顯死亡，初步發現她身上有多處明顯外傷、瘀青，明顯遭外力介入致死。大雅分局調監視器以車追人，循線追至彰化逮到張男，並在其身上起獲毒品，他說詞避重就輕，且當時已吸食多種毒品，神智不清，警詢中應答時好時壞，只堅稱未對前妻下手，他發現前妻昏迷，還有呼吸心跳，將她放在騎樓，還稱前妻在外和人有債務糾紛等。
專案小組發現死者身上有瘀傷和割傷，疑似指甲割傷痕跡，已對張男指甲採證化驗。台中地檢署相驗，發現陳女頭、臉及眼周，甚至四肢都有明顯瘀傷，但死因仍無法確定，已安排電腦斷層掃描，並在今天解剖釐清死因。
檢方認為，張男供詞有疑點，認定涉重嫌，依傷害致死罪嫌向台中地方院聲請羈押禁見，台中地方法院昨天中午裁准。
