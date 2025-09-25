聽新聞
新北樹林區工廠大火 燒死鄰居1家3口

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北報導

新北市樹林區一家電池工廠昨凌晨發生大火，造成隔壁塑膠工廠一家三口死亡。記者蔣永佑／翻攝
新北市樹林區一間電池工廠昨天凌晨發生大火，波及隔壁兩間塑膠工廠，消防人員撲滅火勢後，在其中一間塑膠工廠發現負責人吳姓男子一家三口遺體，均成焦屍；三人當時陳屍工廠大門僅一步之遙，吳妻手中還抱著六個月大女兒，令人鼻酸。檢警正調查起火原因，追究電池工廠有無疏失及刑責。

警方調查，死者為卅六歲吳男、卅四歲越南籍妻子黎女及兩人六個月大女兒。據了解吳姓夫妻今年三月搬至該處，承租僅半年，女兒隨之出生，吳平時經營塑膠射出廠，一家三口平時都住在工廠內。

昨天凌晨四時卅六分，新北市消防局獲報樹林區西圳街廿五號的電池儲存工廠起火，趕抵時大火已擴大延燒，先波及隔壁廿三之一號的塑膠代工廠，再燒向吳男一家三口死者所住的廿三號塑膠射出工廠。新北市消防局長陳崇岳指出，消防人員趕抵時，三間工廠均已達深度燃燒程度。

搶救期間，電池工廠有三名員工告知消防人員起火約略位置，及工廠初步燃燒情形，消防局確定電池工廠無人受困，但清晨六時許，吳男家屬反映三人失聯，所有消防人員立刻集中滅火及搜救，昨上午七時許，發現死者三人陳屍在工廠大門不遠處，均成焦屍。

據了解，起火的電池儲存工廠，隸屬於某經常得獎且國內外參展的鋰電池專業廠商，該公司專攻各式電動工具、電動二輪車及儲能系統的電池管理系統及電池模組設計和製造。警方表示，後續等檢察官指示，傳喚電池工廠業者和員工進行調查。

檢方昨天到殯儀館相驗死者遺體，吳男母親難過表示，至今未見起火工廠負責人關心和出面表示歉意，將考慮是否提告。新北市長侯友宜昨也趕往現場慰問家屬，指示務必將起火原因及責任調查清楚。

火災 電池 死亡

