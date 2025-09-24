30歲男涉前妻命案…棄屍後躲回彰化外婆家 舅舅不知情還早餐款待

台中市33歲陳姓女子昨（23日）清晨陳屍騎樓，陳女的張姓前夫不知所蹤。警方循線追到彰化縣田尾鄉「外婆家」，張男被捕後情緒不穩，疑似吸毒，對陳女死因閃爍其詞，警詢後朝殺人方向偵辦。

據了解，陳女住台中市大雅區，與張男（30歲）離婚後仍有往來，兩人23日一起外出，陳女卻在清晨4點多躺在住處公寓大樓騎樓，昏迷不醒，肢體多處受傷和瘀青，被民眾發現報案，陳女送醫急救仍不治。警方調閱附近錄影監視畫面發現張男把陳女放在騎樓就離開，即循線追捕，查出他到田尾鄉外婆家躲藏。

警方23日上午約11點到田尾鄉抓人，張男的外婆一家人準備午餐，看見員警進門壓制張男，當場驚愕不已。據張男的舅舅指出，這個外甥5年多沒回家，清晨忽然回家且都不回答問題，家人相當不解。張男的舅舅還外出買早餐請他吃，其餘時間就讓他在客廳看電視、滑手機，沒人想到張男闖大禍才躲回家。

張男疑似案發後吸毒，情緒不穩定，對於前妻死因一再稱兩人發生債務糾紛，其餘避而不談。目前陳女死因被依他殺方向偵辦，檢警正釐清案情。

