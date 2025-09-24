影／台中30歲男棄屍前妻畫面曝光！他有家暴和毒品多項紀錄

30歲張姓男子昨天與前妻共乘轎車出遊後，前妻全身多處瘀傷還有割傷，被他載到台中市大雅區一處騎樓丟包，被發現時已死亡，張男被聲押獲准，他丟包前妻畫面也曝光；據了解，他有毒品等多項前科，也曾對妻家暴，是地方頭痛人物。

台中市警局大雅分局偵查隊長陳步青今天下午說明，大雅區昨天凌晨4時許傳出女子死亡案，該名女子疑遭人丟包於一處騎樓，經119救護人員到場確認已死亡。大雅警分局獲報後成立專案小組循線追查。

專案小組昨天上午在彰化縣田尾鄉緝獲30歲張姓男子，他前妻33歲陳姓女子死亡原因仍待解剖調查。警方詢後依傷害致死等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官認張男涉有重嫌，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

據了解，張男有毒品等多項前科，被捕時車上有喪屍煙彈與K他命等多項毒品，他疑吸毒，被捕時神智不清，一度說前妻有債務糾紛，他發現前妻昏迷才抬到騎樓，但又說不出前妻有什麼債務。他也曾毆打妻子被告，有家暴紀錄。

陳女被發現時已明顯死亡，未送醫急救，身體有部分屍斑，身體上半部有多處瘀傷，沒有明顯開放性外傷，張男最近剛和前妻又相處，昨天共乘轎車出遊，據了解，他前妻死亡第一現場可能在車上，仍待檢察官和法醫解剖相驗查明死因。

大雅分局呼籲，絕不容許不法分子挑戰公權力之行為，並將於最短時間內將歹徒繩之以法，以提供市民安心的生活環境。