快訊

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

聽新聞
0:00 / 0:00

影／4男專偷校園、工廠電纜線...得手後變賣買毒 3人收押

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

今年8月中旬屏東市接連發生校園、工廠電纜線遭竊，屏東警分局組專案小組，鎖定李男等4人竊盜集團，犯案前先探查地形，隨後開車行竊，銷贓款項4人均分，警方持搜索票4人拘提到案，警詢後依加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦，檢方訊問後向法院聲押，3人聲押獲准。

警方調查，該竊盜集團為40歲李男、35歲錢男、32歲陳男與35歲盧男，4人分工，兩兩一組，會先一組人騎機車去探勘地形，找尋目標，確認後接著另一組人開車出現開始行竊，偷完之後，李男會提供場所，現場處理電纜線後，接著拿去銷贓。

銷贓後的贓款由四人均分，其中曾經最高單筆賣出最高25萬元，犯下至少7件竊案，贓款逾40萬元。

警方調查，四人坦承犯行。警方在22日由檢方同步指揮執行拘提、搜索，逮獲李姓、陳姓、錢姓、盧姓等4人，並李男、陳男身上發現二級毒品計44.59公克、毒品吸食器、鐵皮剪、老虎鉗、刮刀等作案工具及衣物。

警方指出，4人是毒友，贓款都用來買毒品，甚至還在住所裝設監視器，監看防止警方查緝。

警方詢問後將四人依違反加重竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，陳男、錢男、與盧男，3人收押，李男則是限制住居。全案擴大清查中。

警方呼籲民眾可裝設監視器、警鈴等設備，提升環境防盜能量，若發現可疑人、事、物應立即報案，警民協力打擊犯罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查獲犯案工具。記者劉星君／翻攝
警方查獲犯案工具。記者劉星君／翻攝
警方查獲犯案工具。記者劉星君／翻攝
警方查獲犯案工具。記者劉星君／翻攝
警方查獲犯案工具。記者劉星君／翻攝
警方查獲犯案工具。記者劉星君／翻攝
警方查獲犯案工具。記者劉星君／翻攝
警方查獲犯案工具。記者劉星君／翻攝

毒品 贓款 竊盜

延伸閱讀

樹林工廠大火延燒釀3死 消防局長曝起火點：電動機車鋰電池工廠

樹林電池工廠大火波及隔壁 塑膠工廠負責人一家兩大1小枉死

樹林塑膠工廠惡火 一對夫妻帶女嬰住廠內...火熄尋獲3遺體

雲林木材工廠凌晨大火5人倉皇逃出 消防機器人、挖土機搶救

相關新聞

影／台中30歲男棄屍前妻畫面曝光！他有家暴和毒品多項紀錄

30歲張姓男子昨天與前妻共乘轎車出遊後，前妻全身多處瘀傷還有割傷，被他載到台中市大雅區一處騎樓丟包，被發現時已死亡，張男...

柯文哲交保北檢「尊重裁定」 民眾黨：自打臉抗告無正當性

針對台北市前市長柯文哲獲得交保，台北地檢署今天宣布尊重法院裁定。台灣民眾黨對此表示，北檢不提抗告固然是自打臉，印證先前所...

影／4男專偷校園、工廠電纜線...得手後變賣買毒 3人收押

今年8月中旬屏東市接連發生校園、工廠電纜線遭竊，屏東警分局組專案小組，鎖定李男等4人竊盜集團，犯案前先探查地形，隨後開車...

台中吸毒男疑打死前妻丟包被聲押 檢警從他指甲採證化驗血跡

台中市大雅區昨天發生命案，陳姓女子疑被前夫張姓男子打死丟包騎樓，張男涉嫌行凶後逃到彰化，警方逮捕時他疑吸毒神智不清，堅稱...

柯文哲7千萬交保 北檢沉寂多日「不提抗告」理由曝

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，台北地方法院日前裁定柯文哲以7千萬元交保，台北地檢署抗告，經二審撤銷發回，北院開...

台中離奇命案...女子全身傷死在騎樓 前夫丟下逃逸遭聲押禁見

台中市大雅區昨傳出離奇命案，陳姓女子全身瘀傷被發現倒臥騎樓送醫仍死亡，檢警追查發現她生前和張姓前夫同行，陷入昏迷後卻遭張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。