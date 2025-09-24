影／4男專偷校園、工廠電纜線...得手後變賣買毒 3人收押

今年8月中旬屏東市接連發生校園、工廠電纜線遭竊，屏東警分局組專案小組，鎖定李男等4人竊盜集團，犯案前先探查地形，隨後開車行竊，銷贓款項4人均分，警方持搜索票4人拘提到案，警詢後依加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦，檢方訊問後向法院聲押，3人聲押獲准。

警方調查，該竊盜集團為40歲李男、35歲錢男、32歲陳男與35歲盧男，4人分工，兩兩一組，會先一組人騎機車去探勘地形，找尋目標，確認後接著另一組人開車出現開始行竊，偷完之後，李男會提供場所，現場處理電纜線後，接著拿去銷贓。

銷贓後的贓款由四人均分，其中曾經最高單筆賣出最高25萬元，犯下至少7件竊案，贓款逾40萬元。

警方調查，四人坦承犯行。警方在22日由檢方同步指揮執行拘提、搜索，逮獲李姓、陳姓、錢姓、盧姓等4人，並李男、陳男身上發現二級毒品計44.59公克、毒品吸食器、鐵皮剪、老虎鉗、刮刀等作案工具及衣物。

警方指出，4人是毒友，贓款都用來買毒品，甚至還在住所裝設監視器，監看防止警方查緝。

警方詢問後將四人依違反加重竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，陳男、錢男、與盧男，3人收押，李男則是限制住居。全案擴大清查中。

警方呼籲民眾可裝設監視器、警鈴等設備，提升環境防盜能量，若發現可疑人、事、物應立即報案，警民協力打擊犯罪。