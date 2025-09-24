柯文哲交保北檢「尊重裁定」 民眾黨：自打臉抗告無正當性

台北市前市長柯文哲更換電子腳鐐，支持者到場迎接。記者季相儒／攝影

針對台北市前市長柯文哲獲得交保，台北地檢署今天宣布尊重法院裁定。台灣民眾黨對此表示，北檢不提抗告固然是自打臉，印證先前所提抗告毫無正當性，然而仍然處處充滿恐嚇意味，想要以羈押手段箝制當事人行動，籲請檢方落實「促進訴訟、發現真實」等原則。

台北地檢署上午發布新聞稿，針對台北地方法院仍裁定京華城案被告柯文哲、應曉薇交保，檢察官基於「促進訴訟」立場，尊重法院裁定不予抗告，持續檢視其有無違反法院諭知事項，促請法院重新審酌羈押必要性。

台灣民眾黨稍早透過聲明回應，柯文哲近1年多來遭受司法公器濫權起訴、不當關押，過程中被特定媒體不斷洩漏偵辦內容，影響輿論摧毀、抹黑人格，直到公開審理期間才有機會為自身辯駁。台北地檢署所稱透過媒體放話押人取供等言論，無疑是自打嘴巴，做賊喊抓賊。

民眾黨批評，台北地檢署一再罔顧事實，不願面對法務部調查局北機站調查結果「難謂無據，非屬不法」，以空洞且空泛的文字，做出完全相反的結論，硬將柯文哲等人起訴，而檢察官直到昨天開庭，甚至拿出未在起訴範圍的內容詰問證人，配合綠營側翼臉書發文繼續扣帽子，證明本案背後政治力介入斧鑿斑斑。

民眾黨強調，台北地檢署此次決定不提抗告，固然是自打臉前次所提抗告毫無正當性，不僅無謂浪費司法資源，更加諸當事人不必要的負擔，然而此次「不提抗告聲明」仍然處處充滿恐嚇意味，甚至想要用羈押手段箝制當事人行動，籲請北檢落實「促進訴訟、發現真實」的原則，切勿說一套做一套，踐踏司法公信力。