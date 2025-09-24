台中吸毒男疑打死前妻丟包被聲押 檢警從他指甲採證化驗血跡
台中市大雅區昨天發生命案，陳姓女子疑被前夫張姓男子打死丟包騎樓，張男涉嫌行凶後逃到彰化，警方逮捕時他疑吸毒神智不清，堅稱沒對前妻下手，死者全身有瘀傷和割傷，疑似指甲割傷，檢警已對張男指甲採證，化驗血跡反應，檢察官聲押中。
陳女昨天全身瘀傷被發現倒臥大雅區一處騎樓，據了解，30歲張姓男子涉嫌行兇後，將前妻丟包自己住處騎樓，打電話請他父親叫救護車，自己卻逃到彰化。
救護人員到場發現，陳女已明顯死亡，未送醫，大雅警分局專案小組昨天到彰化逮捕張男，他當時已吸食多種毒品，神智不清，在警詢中應答時好時壞，堅稱未對前妻下手，他發現前妻昏迷，還有呼吸心跳，將她放在騎樓。
專案小組發現死者身上有瘀傷和割傷，疑似指甲割傷痕跡，已對張男指甲採證化驗中。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
