台中吸毒男疑打死前妻丟包被聲押 檢警從他指甲採證化驗血跡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅區昨天發生命案，陳姓女子疑被前夫張姓男子打死丟包騎樓，張男涉嫌行凶後逃到彰化，警方逮捕時他疑吸毒神智不清，堅稱沒對前妻下手，死者全身有瘀傷和割傷，疑似指甲割傷，檢警已對張男指甲採證，化驗血跡反應，檢察官聲押中。

陳女昨天全身瘀傷被發現倒臥大雅區一處騎樓，據了解，30歲張姓男子涉嫌行兇後，將前妻丟包自己住處騎樓，打電話請他父親叫救護車，自己卻逃到彰化。

救護人員到場發現，陳女已明顯死亡，未送醫，大雅警分局專案小組昨天到彰化逮捕張男，他當時已吸食多種毒品，神智不清，在警詢中應答時好時壞，堅稱未對前妻下手，他發現前妻昏迷，還有呼吸心跳，將她放在騎樓。

專案小組發現死者身上有瘀傷和割傷，疑似指甲割傷痕跡，已對張男指甲採證化驗中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市大雅區昨天發生命案，女子疑被前夫打死，檢警偵辦中。記者游振昇／攝影
台中市大雅區昨天發生命案，女子疑被前夫打死，檢警偵辦中。記者游振昇／攝影

前妻 指甲 騎樓

延伸閱讀

彰化公園路登噪音王 爬坡路段引擎聲刺耳開罰105輛次

影／疑大白天吸毒後開車 他闖紅燈在台南好市多旁連撞轎車、機車

彰化婦騎機車路過故障紅綠燈遭撞身亡 獲縣府94萬國賠

台中男找人吸毒還開車上摩鐵...台74匝道被查獲20萬喪屍煙彈、k毒

相關新聞

柯文哲7千萬交保 北檢沉寂多日「不提抗告」理由曝

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，台北地方法院日前裁定柯文哲以7千萬元交保，台北地檢署抗告，經二審撤銷發回，北院開...

台中吸毒男疑打死前妻丟包被聲押 檢警從他指甲採證化驗血跡

台中市大雅區昨天發生命案，陳姓女子疑被前夫張姓男子打死丟包騎樓，張男涉嫌行凶後逃到彰化，警方逮捕時他疑吸毒神智不清，堅稱...

台中女全身傷躺騎樓喪命 前夫涉毆死人逃逸...法院收押禁見

台中市大雅區昨傳出離奇命案，陳姓女子疑遭張姓前夫毆打致死，全身多處瘀傷、割傷倒臥騎樓，檢警追查發現她生前和張姓前夫同行，...

台中離奇命案...女子全身傷死在騎樓 前夫丟下逃逸遭聲押禁見

台中市大雅區昨傳出離奇命案，陳姓女子全身瘀傷被發現倒臥騎樓送醫仍死亡，檢警追查發現她生前和張姓前夫同行，陷入昏迷後卻遭張...

陸籍漁工25年前殺我船長想劫船回國 遇圍捕跳太平洋躲過20年追訴期

我國籍漁船「錦惠祥號」2000年發生海上喋血，大陸籍漁工張帥峰、張利升被控殺死船長，案發後張帥峰跳入太平洋逃逸，張利升則...

二兵成功嶺打靶毀臉傷勢照外流 網友紛紛當起評論家

陸軍十軍團邵姓二兵前天在成功嶺打靶時，最後一發子彈擊中自己左臉重傷，昨天轉院救治；多位網友說看到二兵受傷照片就知道事故原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。