柯文哲7千萬交保 北檢沉寂多日「不提抗告」理由曝

柯文哲昨再回來北院更換電子腳鐐，支持者到場迎接。記者季相儒／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，台北地方法院日前裁定柯文哲以7千萬元交保，台北地檢署抗告，經二審撤銷發回，北院開庭重裁維持7千萬交保。北檢今表示，對於柯文哲、應曉薇具保裁定，檢察官基於「促進訴訟」 之一貫立場，並聚焦於審判核心之法律主張及辯論，故尊重法院裁定，不予抗告。

北檢不抗告理由如下：

一、 對於台北地院審判中之柯姓被告等人違反貪污治罪條例等案件，均秉持「依據證據、查明事實、毋枉毋縱」之客觀中立態度，認定事實、適用法律，且審判期間基於「促進訴訟、發現真實」之原則，並本諸法律理性，檢視被告羈押之原因與必要性，因而於審判中3次針對台北地院具保裁定提起抗告，均獲高院支持發回更裁，足可證明抗告有理，於法有據。又被告應否羈押係由法院依法獨立決定，此乃現代法治國刑事訴訟的基本原理。但某政黨及部分人士卻不斷透過媒體放話指摘本案「押人取供」 、「欲將柯文哲押到死」云云，均屬惡意曲解，帶風向製造對立紛爭，意圖影響司法審判，昭然若揭。 二、 台北地院於審判中4次羈押及4次具保停押（含本次更裁）之裁定，均認柯文哲、應曉薇涉犯最輕本刑5年以上之貪汙重罪，犯罪嫌疑重大，且有事實及相當理由認定2人有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，故均具有羈押之原因。復審酌本次台北地院裁定已就高院發回意旨指摘事項逐一說明，並就「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」之命遵守事項，予以補充界定，防止被告與尚待交互詰問之證人 （經統計此部分計有21人），或起訴書證據清單所載之證人（含被告計有155 人，其中與民Ｏ黨黨工有關之證人計有 33 人）進行勾串；另分別以新台幣7000萬元、3000萬元之重保，並輔以電子腳鐶、個案手機之科技監控，防止被告2人逃亡。此等羈押替代措施，雖有部分內容仍存在難以檢驗是否落實執行之疑慮，惟檢察官基於「促進訴訟」 之一貫立場，並聚焦於審判核心之法律主張及辯論，故尊重法院上開裁定，不予抗告。 三、 檢察官在未來審判程序中，仍將持續檢視被告有無違反法院諭知應遵守事項之行為，一旦發現具體事證，將促請法院重新審酌被告羈押之必要性，以維護司法公正。

北檢去年偵辦京華城等案，經7個月偵查、羈押柯文哲113天，去年12月26日偵結，依貪汙「違背職務收賄」、「主管監督事務圖利」及刑法公益侵占、背信等罪嫌起訴，對柯具體求刑28年6月。

北院經9個月審理，9月5日裁定柯文哲、應曉薇分別以7千萬、3千萬元交保。柯文哲9月8日安裝電子監控後交保，隨即在北院、北檢門口轟台北地檢署「一年什麼都沒查到」、「檢察官摧毀中華民國社會司法信任度」、「這個案子根本是冤獄！」「為什麼要讓整個國家陷入四分五裂，賴清德你好好想一想」。

北檢翌日對柯文哲、應曉薇交保提抗告，認為柯涉公益侵占罪仍有重要證人尚未調查完畢，柯具保後和陳智菡、陳宥丞有所接觸，且對李文宗喊話，羈押禁見中持續授權特定人士使用其「本人名義」在社群帳號片面解讀法庭活動等。

二審9月12日撤銷，發回北院更裁，理由指北院才隔1個月就「理由矛盾」。北院9月15日重開羈押庭，仍裁定柯、應維持同樣交保金額，限制住居、出境、出海，接受電子腳鐶、個案手機科技監控；裁定內容要求二人對同案被告及尚未詰問證人禁止接觸、騷擾、恐嚇、探詢案情，並增加一項條件「檢察官起訴書證據清單上證人，不得騷擾、恐嚇、探詢案情」。

這次柯文哲離開未再公開發言，當晚7點5分柯文哲步出台北地院，小草們大喊「阿北加油！我們永遠支持你」媒體提問「主席，會不會擔心北檢會抗告」柯文哲未回應，僅面帶微笑與法院外等候的支持者握手道謝，未公開發表言論，直接搭車離開。