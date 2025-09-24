聽新聞
台中離奇命案...女子全身傷死在騎樓 前夫丟下逃逸遭聲押禁見
台中市大雅區昨傳出離奇命案，陳姓女子全身瘀傷被發現倒臥騎樓送醫仍死亡，檢警追查發現她生前和張姓前夫同行，陷入昏迷後卻遭張放在住處隔壁住家前，張通知父親後隨即逃逸並落網。檢方昨初步相驗後，認為張男涉有重嫌，依傷害致死罪嫌將他向法院聲請羈押。
檢警調查，張男（30歲）有毒品前科，昨和陳女一同外出，沒多久陳女陷入昏迷，張沒將她送醫或或報案，反而是將陳女放在住處旁的騎樓，自己打電話通知父親叫救護車，隨即再開車逃逸至彰化。
警消到場時，發現陳女意識不清，送醫搶救仍傷重不治，但初步發現她身上有多處明顯外傷、瘀青，顯然是遭外力介入致死。
警方調閱監視器以車追人，一路循線至彰化逮到張男並在其身上起獲毒品，但他說詞避重就輕，聲稱前妻在外和人有債務糾紛，但對於將她放在騎樓後就離去的行為，卻無法合理解釋。
警方昨同步報請台中地檢署相驗、指揮偵辦，檢方昨相驗發現陳女頭、臉及眼周，甚至是四肢都有明顯瘀傷，由於死因仍不明確，今天將照CT並排擇期解剖釐清確切死因。
檢方也認為，張男涉有重嫌，以依傷害致死罪嫌將他向台中地院聲請羈押禁見。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
