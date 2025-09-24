快訊

陸籍漁工25年前殺我船長想劫船回國 遇圍捕跳太平洋躲過20年追訴期

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

我國籍漁船「錦惠祥號」2000年發生海上喋血，大陸籍漁工張帥峰、張利升被控殺死船長，案發後張帥峰跳入太平洋逃逸，張利升則被其他船員圍捕就範，經引渡回國後，張利升被判死刑定讞，但張帥峰至今仍未到案，因殺人追訴期20年已到，高雄地院判決張帥峰免訴。

2000年3月間，張帥峰、張利升受雇上「錦惠祥號」漁船工作，但兩人不滿船上工作辛苦，謀畫殺害李姓船長後再持船長手槍殺害其他船員，隨後再駕駛漁船返回中國大陸。

同年4月間，「錦惠祥號」在紐西蘭東部海域作業時，張帥峰、張利升趁夜先持殺魚刀躲進船長室埋伏，等李姓船長進去後，隨即持魚刀殺害李姓船長。

原本兩人計畫找到船長的手槍後，槍殺剩餘船員，結果卻找不到手槍，準備卸下救生筏潛逃，後來其他船員察覺有異，上前圍捕兩人時，張帥峰趁隙跳入汪洋大海逃逸，張利升來不及跳海，被朱姓輪機長等人逮捕。

「錦惠祥號」案發後航行至美屬薩摩亞港停泊，張利升被美方逮捕，並經引渡回台受審，最後被判死刑定讞，張帥峰則自當晚案發後跳海，至今仍下落不明，由雄檢、雄院分別發布通緝

張帥峰涉案時，台灣仍有懲治盜匪條例，該法的強劫而故意殺人罪，其法定刑為「死刑」，後該法廢止後，經比較新舊法，改依強盜殺人罪論處。

高雄地院認為，依修正前刑法追訴權時效，強盜殺人罪最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，依法追訴期時效為20年。

法官認定，檢察官偵查時間為2000年7月10日起，因張帥峰通緝，導致審判程序不能開始，停止追訴期時效計5年，加總後，張帥峰的追訴期已於今年7月6日完成，因已過追訴期，今判決本件免訴。

高雄地院外觀。圖／本報資料照
殺人 死刑 通緝

