二兵成功嶺打靶毀臉傷勢照外流 網友紛紛當起評論家

陸軍十軍團邵姓二兵前天在成功嶺打靶時，最後一發子彈擊中自己左臉重傷，昨天轉院救治；多位網友說看到二兵受傷照片就知道事故原因，是他自己的槍不慎打中自己，更多網友質疑，疑似救護車上的受傷照片為何外流，對傷者和家屬不尊重，檢察官是否該追查外流來源。

一張疑似二兵重傷畫面昨天在網路流傳，照片男子半邊臉血肉模糊，畫面血腥，許多網友看了後勸大家不要看，更多網友質疑，這種畫面為何會外流，檢察官應追查。

一名網友在Threads說，這次打靶意外不是膛炸，是二兵自己射到自己左臉，有看到照片的就懂，當下有助教，因射擊科目關係所以助教在後方，和新訓在右邊不一樣；且有錄影畫面，目前連同槍枝都被檢察官扣押調查。

網友說，當下是二兵站姿射擊到自己的，並非外傳高端槍姿勢；網友強調，發生事故的不是成功嶺單位，也不是成功嶺新兵。

另一名網友表示，他日前剛教召，臥跪立姿射擊後，射擊線會洗清槍，下靶台後再清槍一次，他綜合這次意外過程資料，感覺應是在射擊線清槍時發生，射擊線清槍都是舉起槍，可能二兵右手沒抓好槍，槍托著地，剛好槍管內還有一發子彈就不慎擊發。