影／失聯移工攜毒開註銷車 見警躲進中捷停車場插翅難飛

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍武姓移工已被通報失聯一年多，武與另名同鄉在月初駕駛註銷車牌的轎車，行經西屯區時，被巡邏警員發現，前往盤查，未料武隨即下車逃逸，躲進文華高中捷運站的地下停車場，警方跟進場內，因武逃進死路，被警查獲，武身上還有兩包安非他命，另名移工則棄車逃逸，躲進工地後不知去向，全案依入出國移民法、毒品等罪嫌送辦。

第六警分局西屯派出所員警3日晚間9時許巡邏，發現一輛遭註銷車牌的轎車，前往盤查，當時在轎車右前座的武姓越南籍移工（32歲）隨即開車門逃逸，躲進旁邊文華高中捷運站的停車場，警方展開圍捕後，因武男逃進一處死路，插翅難飛落網，警方在其身上查獲兩包安非他命。

另外駕駛註銷車輛的失聯移工，也棄車逃逸，躲進工地後，不知去向，警方正擴大調閱監視器追查，武男因已失聯1年6月，全案警詢後將武依違反入出國移民法、毒品等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

第六警分局表示，失聯移工非法滯留台灣，恐引發治安問題，未來將持續展現維護治安的決心，民眾若發現非法外籍移工，可撥打1955專線，或向各地移民署專勤隊報案，共同維護社會安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

越南籍武姓移工已失聯1年6月，本月初因搭乘註銷車牌轎車，警方盤查時，他下車躲進文華高中捷運站停車場。記者陳宏睿／翻攝
越南籍武姓移工已失聯1年6月，本月初因搭乘註銷車牌轎車，警方盤查時，他下車躲進文華高中捷運站停車場。記者陳宏睿／翻攝
越南籍武姓移工已失聯1年6月，本月初因搭乘註銷車牌轎車，遭警方在捷運站停車場查獲。記者陳宏睿／翻攝
越南籍武姓移工已失聯1年6月，本月初因搭乘註銷車牌轎車，遭警方在捷運站停車場查獲。記者陳宏睿／翻攝
越南籍武姓移工已失聯1年6月，本月初因搭乘註銷車牌轎車，警方盤查時，他下車躲進文華高中捷運站停車場。記者陳宏睿／翻攝
越南籍武姓移工已失聯1年6月，本月初因搭乘註銷車牌轎車，警方盤查時，他下車躲進文華高中捷運站停車場。記者陳宏睿／翻攝

