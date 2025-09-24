盜版原文書、教材50萬筆 9人侵權40億

網路盜版大學原文書、教材及試卷猖獗，刑事警察局在2波查緝行動，查獲9名補教業者、經銷商和網路賣家涉案。據警方統計，9人總侵權市值達40億元，依違反著作權法罪嫌移送法辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊執行「查緝侵害教學教材智慧財產權」專案行動，今年2月至7月間，分別在高雄市三民區、台南市新營區、安南區、東區、歸仁區，及彰化縣、台中市北屯區，查獲9名男女涉嫌販售盜版教材、考卷、原文書。

9名男女包括2名經銷商、3名補教業者、4名網路賣家，查扣電腦、筆電、USB對拷機、學測模擬試卷、校用試卷、多益試卷，以及盜版教材和原文書電子檔案逾50萬筆。警方統計，總計侵權價值達40億元。

警方調查，這9名涉案人曾任補教業或教材經銷商等業務，因熟悉市場需求，透過境外網站，下載原文書及多益教材，或向學校老師取得試卷、題庫及答案卷，便大量盜版大學原文書、多益教材及試題，以及國、高中校內用卷和學測模擬試題。

其中柯姓經銷商還以「附贈」名義提供盜版教材檔案，甚至利用「1對31 USB對拷機」，涉嫌大量盜印試題及教材牟利。

一名國中教師指出，複印原文書、試卷等成本低廉，只需支付影印費，不用額外花心力規畫教材，且相較原版書籍可能動輒千元以上，有價差才會讓這些業者甘願冒刑責盜版。

警方搜索3名網路賣家住處，在電腦、筆電及隨身碟發現大批盜版電子電機工程教材檔案，查出他們自網路下載原文教材及解答電子檔，刊登拍賣網站販賣，透過LINE通訊軟體、雲端空間傳輸檔案交易，甚至將習題拆解成章節，逐筆收費。