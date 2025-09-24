快訊

花蓮警車自撞分隔島 通緝犯不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣警新城分局二名員警昨駕警車押送通緝犯林姓男子，在台九線三棧路段失控撞分隔島，林男傷重不治，二名員警分別輕重傷。圖／民眾提供
花蓮縣警新城分局二名員警昨押送通緝犯林姓男子回分局途中，在台九線三棧路段失控自撞分隔島，撞斷號誌桿，警車嚴重變形，坐後座林男傷重不治，一旁戒護的李姓警員也腿部骨折重傷，駕車戴姓警員臉部擦挫傷。警方初判颱風積水警車打滑失控，但因行車記錄器畫面空白，還要進一步調查。

警方調查，卅七歲林姓男子涉犯洗錢防制法遭通緝，被加灣派出所員警巡邏發現逮捕，帶回派出所詢問後，昨天中午十二時左右押送前往分局偵查隊，準備移送地檢署，由廿九歲戴姓警員駕駛警用巡邏車，同齡李姓警員坐在後座戒護林男。

行經台九線三棧路段時，巡邏車不明原因猛烈自撞分隔島及紅綠燈桿，警車當場卡在分隔島上，車體嚴重扭曲變形，救護人員到場，只見車輛右側凹陷，紅綠燈桿被撞斷倒在路上，大批零件碎片掉落路面，李姓警員和林姓通緝犯受困車內後座，戴姓警員則被甩出車外。

消防局出動破壞器材救出後座二人，李姓員警被救出時臉部擦挫傷、腿部開放性骨折，林男傷勢嚴重，失去生命跡象，戴姓員警則臉部擦挫傷，臉上滿是玻璃；三人分別送往慈濟及國軍花蓮總醫院，其中林男搶救後不治，家屬昨接獲通知趕往醫院。

警方調查，當時警車沿台九線南往北行駛，行經台九線一七六點六公里時撞上分隔島，該路段為雙線道，道路又寬又直，警方初步認定是天雨路滑導致車輛打滑，是否超速待釐清，駕駛戴姓警員在醫院接受手術治療，待傷勢穩定再進一步調查。

