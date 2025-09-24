快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

新聞分析／馬頭山到美濃大峽谷 追產源才能究責

聯合報／ 本報記者張議晨

高雄和山光電場違法整地、馬頭山遭置廢鋁渣等廢棄物，到美濃大峽谷砂石盜採及濫倒廢棄物連環爆，揭穿毀山滅林、破壞農地的不堪；和山光電場業者願意負責，但馬頭山、美濃大峽谷找不到產源，高昂清除費若由全民埋單，將是不公不義。

同樣都是破壞國土、農田，和山光電場找到負責人，市府派員監督後續復原。反觀馬頭山一案，廢鋁渣堆積如山，檢方起訴七人，但無人出面負責；市府廿二日派員，僅清除市有地部分，私有地則要求非濫倒犯嫌的地主負責，凸顯環境犯罪即便找到嫌疑人，誰要負責仍是難題。

營建混合物等事業廢棄物遭非法傾倒現象多年未解，讓非法棄置產業鏈賺取暴利。清運代價高昂，若找不出源端，僅由產業鏈下游司機、土尾承擔，就像詐騙集團只抓車手，永遠無法斷根。

二○一三年旗山大林農地被發現回填中聯公司九十九萬公噸轉爐石，法院判決須依法清理，時隔多年仍未復原，高雄市府要求中聯扛責，清運才順利進行，預計明年清完，顯示追溯來源，清運責任才能落實。

環境犯罪與毒品、槍砲犯行並無二致，向上溯源斷源頭，犯行自然減少；廢棄物產源多為營造廠及大小工廠，讓該負責的人真正付出代價，山林才不會成為一再被犧牲的公共資產。

美濃大峽谷 高雄市 農地

