高雄大樹光電場案7人起訴

高雄大樹和山光電場違法開發，檢方起訴七人。光電場第二期案場事發後以人工鋪設草皮，重新長出植生覆蓋。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市大樹區和山光電場違法開發，橋頭地檢署依違反水土保持法等罪嫌起訴光電場負責人林瑞豐、水保技師吳安欽等七人，對林、吳求刑二年六月。市議員邱于軒批評，此案不僅違法施工，還牽涉把關不嚴，開議後她會要求市府專案報告，揪出誰該負責任。

大樹區和山光電場由「聰明的家」公司開發，送審的水土保持計畫分一、二期施工，總面積約五十一公頃，核定裝置容量為四十五ＭＷ。

檢方查出，林瑞豐與兒子林宜緯為加速開發整地，山坡地未依核定計畫實施水土保持，就非法墾殖第二期工程案場及公有山坡地；今年六月間高雄降下豪雨，案場因違規開發影響水土保持功能，違法面積約二萬五千平方公尺。

七月廿二日，檢方認定林瑞豐等人違規開發，搜索約談林男及吳安欽到案，複訊後聲押獲准，歷經兩個多月偵辦，依違反水土保持法、山坡地保育利用條例等罪嫌，起訴林瑞豐、吳安欽等七人。

檢方起訴前，檢察長張春暉率隊履勘，經查第一期違規施作的太陽能板已拆除，二期工程已完成滯洪沈砂池及排水溝、集水井施作，並鋪設植生，檢察官督促市府持續監督。

和山里長吳順治說，居民仍憂心會有土石流風險，第二期目前僅鋪草皮，明顯無法扎根、具抓地力，擔心大雨一來仍會釀土石流災害，要求把樹種回去。踢爆此案的市議員黃飛鳳說，該案光電板覆蓋道路部分，至今未具體改善，山林復原緩慢，缺乏明確責任與進度。

市議員邱于軒說，此案非單純違法施工，涉及政府部門審核把關不嚴，形同「上下交相賊」，議會開議後將要求市府專案報告，釐清核定過程，揪出誰該負責任。

除和山光電場違法開發，馬頭山、大樹統嶺及美濃、大寮農地陸續被踢爆盜採砂石、濫倒廢棄物，立委柯志恩說，無論和山光電還是美濃大峽谷，都非一朝一夕造成，而是持續性破壞。行政機關與執法單位若只用最輕微開罰要求改善，不但沒有遏阻作用，還可能讓業者認為行政機關放水；這類破壞國土犯罪，一開始就應嚴查嚴辦，避免造成環境無法復原的破壞。