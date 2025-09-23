李文娟法庭爆哭拒答檢察官詰問 北檢：「很凶」非事實 律師全程在場

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲被控以木可公關公司侵占6834萬元，台北地方法院今開庭傳喚被告、前木可公關公司負責人李文娟作證。李女爆哭稱偵查中北檢、調查局很凶，她備受極大壓力，作證時行使拒絕證言權，連續拒答檢察官30個以上提問。台北地檢署晚間強調無不正訊問，指李女辯護人全程在場。

北檢表示，偵訊過程中，均讓李文娟確認相關對話內容後再行回答，訊問過程態度平和，辯護人也全程在場，並無強暴、脅迫、威逼等不正訊問；李文娟及其辯護人在北院準備程序，未主張遭受檢調不正訊問而否認偵訊筆錄證據能力，更未聲請勘驗偵訊光碟，顯見其今所稱偵查中訊問「很凶」云云，並非事實。

李文娟、柯文哲為共犯關係，證詞之於柯為友性，檢、辯均聲請傳喚作證。檢察官李進榮針對木可公司與柯競總的相關案情連環詰問李文娟，李女依法均拒絕證言，她表示，檢察官的提問，如果回答可能因此招致處罰或被訴追「要拒絕回答」。

檢方提問包含「木可有無匯款450萬元到柯文哲第一銀行南門分行的帳戶？」「是誰提供柯文哲的帳戶？」「提供帳戶的人是陳佩琪或是許芷瑜？」「曾經說過帳戶由許芷瑜提供供述是否實在？」等問題。

李女在法庭上激動爆哭，她直指，檢調偵訊時她情緒極度害怕、一直處於高壓的狀態，檢調常以「很凶」的口氣問案「我當下非常崩潰、痛哭很多次」由於必須給出答案，因此「有很多回答都用猜測的」真的搞不清楚柯的帳戶是誰給的。

李進榮當庭說，今作證可以慢慢地說，公訴檢察官都用很和緩的態度問話，李女不同意李進榮的講法「那是你們在法官面前才這樣問」、「你們在地檢署、調查局不是這樣子問我的啊！」

台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，傳喚木可公關公司負責人李文娟出庭。記者余承翰／攝影
台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，傳喚木可公關公司負責人李文娟出庭。記者余承翰／攝影

