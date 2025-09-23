周倪安告發蔣萬安、黃建華瀆職 北市：依法行政

快訊

中央社／ 台北23日電

北市某醫美診所為一男子做生殖器增大手術後死亡，此前已數次稽查違規。媒體報導台聯黨主席周倪安昨天告發市長蔣萬安、衛生局長黃建華涉瀆職。衛生局指依法行政，絕無瀆職。

台北市警察局中山分局中山二派出所17日晚間獲報，錦州街某醫美診所發生死亡案件，派員到場發現50歲男性患者在接受生殖器增大手術後死亡。台北市衛生局19日表示，已處分停止醫療業務，並查有病例登載不實等缺失，將盡快送醫懲會懲處。

媒體報導台聯黨主席周倪安質疑此案醫師2度改名、診所4次更名，醫師執照迄今未被廢止，登記違法案件都是行政罰，北市衛生局管理不善，也未採取斷然措施，任其繼續攬客、悲劇重演。昨天赴台北地檢署按鈴告發市長蔣萬安、衛生局長黃建華涉及瀆職，籲請檢調啟動偵查有無官商勾結貪瀆弊端。

台北市衛生局今天發布新聞指出，其依事實調查、依法行政，絕無瀆職，嚴正駁斥台聯黨不實指控。

衛生局說，已依法裁罰及啟動停業處分，另外多次要求此案醫師到案說明，今天已到案約談，後續依醫師法規定，針對醫師有業務上重大或重複發生過失行為，移付醫懲會決議。

衛生局進一步說，委員會多數成員為外部專家，包含醫師、法學專家等組成，若經決議廢止醫師證書，將移請中央主管機關辦理，嚴正執法、毫不寬貸。

衛生局 醫師 北市

相關新聞

李文娟法庭爆哭拒答檢察官詰問 北檢：「很凶」非事實 律師全程在場

民眾黨前主席柯文哲被控以木可公關公司侵占6834萬元，台北地方法院今開庭傳喚被告、前木可公關公司負責人李文娟作證。李女爆...

「陰莖增大術」釀人命 北市衛生局駁官商勾結強調丁斌煌到案了

北市安和美診所醫師丁斌煌日前為一名男子施作陰莖增大手術釀死亡意外，他今到衛生局說明。台聯黨昨赴北檢按鈴告發市長蔣萬安、北...

超抖報案！老婦在羅東壘球場旁種菜除草 驚見草叢發黑蠟化無名屍

一名種菜老婦今天下午在宜蘭羅東壘球場旁的除草，赫然在草叢裡發現一具發黑、蠟化的無名屍，無法辨識男女及有無外傷，嚇到發抖報...

恆春高山巖發生兇殺案 兩名男子口角一人被刺身亡

10多名來自台中的年輕人，今天中午到恆春高山巖福德宮參拜時，兩名團員疑似因為物品失竊爆發激烈口角，李姓男子突然持折疊刀砍...

他見廂型車流「紅水」湊近看 驚揭男陳屍車中多時

何姓男子今午被發現趴臥台北市大同區重慶北路路邊停放的廂型車中，警、消介入時，何已全身僵硬、明顯死亡，警方初查何男約3天前...

板橋養生會館潑汽油縱火犯遭逮！疑與老闆吵架 女員工生怨報復

新北市板橋區1間足體養生會館今天上午發生縱火案，在會館工作的35歲鄭女疑日前與老闆發生爭執，竟持裝滿汽油的塑膠桶進入店內...

