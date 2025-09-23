周倪安告發蔣萬安、黃建華瀆職 北市：依法行政

台北市某醫美診所為一男子做生殖器增大手術後死亡，此前已數次稽查違規。媒體報導台聯黨主席周倪安昨天告發市長蔣萬安、衛生局長黃建華涉瀆職。衛生局指依法行政，絕無瀆職。

台北市警察局中山分局中山二派出所17日晚間獲報，錦州街某醫美診所發生死亡案件，派員到場發現50歲男性患者在接受生殖器增大手術後死亡。台北市衛生局19日表示，已處分停止醫療業務，並查有病例登載不實等缺失，將盡快送醫懲會懲處。

媒體報導台聯黨主席周倪安質疑此案醫師2度改名、診所4次更名，醫師執照迄今未被廢止，登記違法案件都是行政罰，北市衛生局管理不善，也未採取斷然措施，任其繼續攬客、悲劇重演。昨天赴台北地檢署按鈴告發市長蔣萬安、衛生局長黃建華涉及瀆職，籲請檢調啟動偵查有無官商勾結貪瀆弊端。

台北市衛生局今天發布新聞指出，其依事實調查、依法行政，絕無瀆職，嚴正駁斥台聯黨不實指控。

衛生局說，已依法裁罰及啟動停業處分，另外多次要求此案醫師到案說明，今天已到案約談，後續依醫師法規定，針對醫師有業務上重大或重複發生過失行為，移付醫懲會決議。

衛生局進一步說，委員會多數成員為外部專家，包含醫師、法學專家等組成，若經決議廢止醫師證書，將移請中央主管機關辦理，嚴正執法、毫不寬貸。