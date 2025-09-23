「陰莖增大術」釀人命 北市衛生局駁官商勾結強調丁斌煌到案了

北市安和美診所醫師丁斌煌日前為一名男子施作陰莖增大手術釀死亡意外，他今到衛生局說明。台聯黨昨赴北檢按鈴告發市長蔣萬安、北市衛生局長黃建華瀆職，衛生局今強調全程依法行政處理，絕無瀆職或所謂「質疑醫美產業背後恐涉官商勾結」情事。

衛生局表示，9月17日接獲警方通報後，立即派員前往稽查，並與檢警合作扣查病歷及診所電腦，對該診所即時強制停業、對丁斌煌加重裁罰共35萬元，已啟動醫師懲戒委員會程序究責丁的相關案件，依事實調查、依法行政，已依法裁罰及啟動停業處分，也啟動高風險醫美機構專案稽查。

衛生局也說，經多次要求丁斌煌到案說明，今日已到案約談。後續依醫師法第25條規定針對醫師有業務上重大或重複發生過失行為，移付醫懲會決議，該委員會多數成員為醫師、法學專家等外部專家組成，若經決議廢止醫師證書，將移請中央主管機關辦理，嚴正執法、毫不寬貸。

衛生局指出，即刻啟動「高風險醫美機構專案稽查」，加強查察北市10多間具醫美高風險醫療機構，對違規者依法裁罰、列管，並持續透過宣導及輔導。

衛生局強調，每年辦理基層醫療（事）機構督考核，針對有缺失均會加強輔導改善，也會加強查察與輔導有執行麻醉及特管項目的美容醫學業務診所，若查有違規，皆依醫療法相關規定懲處並輔導改善，對於屢次違規的受處分人依規定處以高額罰鍰並予以列管。

衛生局直言，醫美案件相關法規尚待進一步完善，衛福部政務次長林靜儀提及「現在沒有法令規定醫療機構要揭露舊名」等問題，而衛福部長石崇良也公開表示將修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，提升醫美專業門檻、強化醫療風險管理，並透過「醫師證號」公開不良紀錄，防堵規避查詢。