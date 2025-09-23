李文娟指檢調偵查時很凶 北檢：並非事實

北院審理京華城及政治獻金案，今天傳喚木可公司董事長李文娟作證。李文娟表示，檢調偵查時「很凶」，她非常崩潰。北檢晚間指出，檢調訊問李文娟過程平和，庭訊所言並非事實。

台北地方法院審理京華城及政治獻金案，今天傳喚被告柯文哲、李文宗、端木正到庭，並以證人身分傳喚李文娟，由檢辯交互詰問。李文娟庭訊時行使拒絕證言權，連續拒答檢察官提問。對於柯文哲律師的問題，也表示「不清楚」或「忘記了」。

李文娟表示，她在檢調偵訊時情緒極度害怕，一直處於高壓的狀態，檢調常以很凶的口氣問案，她當時非常崩潰，痛哭很多次。

台北地檢署晚間回應指出，檢調在偵查中訊問李文娟時，曾提示李文娟與柯文哲、許芷瑜、李文宗的對話紀錄，讓李文娟確認相關對話內容後，再行回答，訊問過程態度平和，辯護人全程在場，並無強暴、脅迫、威逼等不正訊問的情事。

北檢表示，況且李文娟及其辯護人於法院準備程序時，亦未主張遭受檢調不正訊問而否認其偵訊筆錄證據能力，更未聲請勘驗偵訊光碟，顯見李文娟今天所稱偵查中訊問「很凶」，並非事實。