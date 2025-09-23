聽新聞
他見廂型車流「紅水」湊近看 驚揭男陳屍車中多時
何姓男子今午被發現趴臥台北市大同區重慶北路路邊停放的廂型車中，警、消介入時，何已全身僵硬、明顯死亡，警方初查何男約3天前駕車停放現場，初步未發現明顯外傷，死因不明，已聯繫家屬到案配合調查，預計明天相驗釐清死因及案情。
台北市消防局表示，今早11時37分獲報，民眾在大同區重慶北路三段上發現，停放在路邊停車格中的廂型車，有年約60歲的男子趴臥在車內後座，救護人員到場時，男子已全身僵硬、發黑，明顯死亡。
警方調查，民眾發現54歲何姓男子趴臥車內，員警初查現場無打鬥痕跡，未發現遺書，遺體無明顯外傷，死因未明，後續聯繫何男胞妹，同時報請檢方司法相驗，何男胞妹因居住較遠，預計明天北上配合調查，檢警也將相驗釐清何男確切死因及案情。
據悉，民眾起初是發現，車輛下方地面有一片「紅色的液體」，以為是血液，再沿著車身仔細一看，驚見男子趴臥車內一動不動，嚇得立刻報警並撥打119求助。車中雖未查出遺書，但擺放許多工具，員警初步研判何男以工為業。
警方透過夾在車輛前擋風玻璃上的停車繳費單，發現該車至少在9月20日前停入停車格，再調閱相關監視器畫面，查出何男9月19日駕車前往現場停車，但監視器拍攝角度無法直擊案發現場，確切事發經過仍待釐清。
