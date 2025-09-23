台中火爆男上班第3天 借浴室洗澡起口角...竟狠踹死老板娘

台中林姓男子到卡拉OK店上班第3天，因到老闆的租屋處借用浴廁卻和對方的李姓女友口角，林氣憤下情緒失控，出腳朝李女頭、胸腹狠踹多下，造成她嚴重內傷、骨折，緊急送醫搶救3個禮拜仍死亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴林，全案將由國民法官審理。

檢警調查，林男（32歲）今年5月23日到郭姓老闆在的卡拉OK店上班，也認識同時在店內郭男的李姓女友。

林男上班第3天，同月26日一早9點多向郭男表示想到他北區的租屋處洗澡，經對方同意後林男就自行前往，未料林男卻和當時在屋內的李女起口角，他一時氣憤下出腳狠踹李的頭部、胸部及腹部，造成對方肋骨骨折、臟器破裂。

當時郭男正在1樓等待李女下樓，卻因遲遲沒見到人，他再打電話問當時在樓上的林男也沒人接，郭隨即上樓這才驚覺女友倒在地上受重傷，經緊急送醫住院近3周，仍因呼吸、腎衰竭等併發症，於6月17日死亡。