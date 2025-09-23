成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷送醫。院方說明，邵男「從嘴巴到顱骨，一個大洞，深約8公分，可見顱骨」，不斷冒血，經漏夜搶救止血，意識仍昏迷，未脫離險境；至於顱骨重建？院方說，目前首要目標是先住止血，待生命徵象穩定後，才能重建臉部。

烏日林新醫院急診醫學科醫師黃士韋說，邵姓新兵到院時，左臉就是很深一個洞，可以看到顱底，左眼看不到，且大量出血，搶救第一步驟就是做緊急氣切，維持呼吸，因為血會一直嗆到肺部，由於顏面部都是粉碎性骨折，且大量出血，只能用止血棉做緊急加壓止血，急救時血壓一度降低，立即啟動大量輸液、輸血，血壓才恢復穩定，爭取到時間做腦部、顱面部電腦斷層，經與神外、整外醫師討論後，送手術室做止血手術。

烏日林新醫院院長林明輝醫師說明，邵姓新兵昨到院急診時，左臉部有大範圍開放性傷口及顱顏面骨折，左眼是看不見，眼科評估其左眼是粉碎狀況，右眼看起來是完整的，但因邵男意識不清，無法評估其視力；邵男也有大量出血，經電腦斷層檢查發現他腦部有很多金屬碎片，急診時有氣切，維持其呼吸道順暢，昨晚6時轉開刀房進行止血手術，整外、神外、介入性放射科等外傷團隊總動員，將肉眼看得到止血。

院方說明，邵姓新兵在昨晚6時緊急送開刀房，眼科左眼粉碎，右眼外觀完整，但無法評估視力，神經外科、整型外科、耳鼻喉科會診，經電腦斷層檢查發現他腦部有很多金屬碎片，在腦實體內，無法手術取出，且不斷持續大量出血，經跨團隊共同止血，調度血液共輸血80袋。

院方指出，期間國軍台中總醫院整型外科醫師陪同手術，烏日林新醫院血管介入性放射科也針對邵姓新兵栓塞止血，在今天清晨5時轉入加護病房，生命徵象暫時穩定、意識昏迷，使用藥物鎮定。

院方說明，目前首要目標是先住止血，待生命徵象穩定後，中期要面對感染、臉部重建，最後階段是恢復意識，目前都還是；邵男入院時，呈現休克狀態，經搶救後，生命徵象暫時穩定，前三天是急性的傷害期，然後平原期，再緩降下來，腦組織水腫修復需二周都是關鍵觀察期。

台中成功嶺營區22日發生打靶意外，18歲邵姓士兵左臉重創。圖／聯合報系資料照
台中成功嶺營區22日發生打靶意外，18歲邵姓士兵左臉重創。圖／聯合報系資料照
成功嶺營區靶場，本圖為資料照，與本次意外無關。圖／台中市民政局提供
成功嶺營區靶場，本圖為資料照，與本次意外無關。圖／台中市民政局提供

