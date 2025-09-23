成功嶺新兵射擊訓練重傷 嘉縣長翁章梁關切嘉義子弟

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

邵姓義務役男昨天在台中成功嶺營區執行步槍射擊訓練時，不明原因擊發致左臉嚴重碎裂送醫，邵男是嘉義中埔鄉人，縣長翁章梁指示民政處長前往慰問，但因邵男已轉三軍總醫院，軍方希望傷勢隱定再探望。縣府兵役科表示，與家屬保持聯絡，隨時給予必要協助。

嘉義縣府表示，19歲邵姓役男是中埔鄉人，服1年役，於今年6月入伍。縣長翁章梁獲知消息後，即指示民政處長等人前往關切，並準備5萬元慰問金、協助家屬相關事宜，原本預計今天中午抵達，但中途被軍方告知，邵男在軍方安排轉至台北內湖三軍總醫院治療，希望傷勢穩定再探望。

中埔鄉長李碧雲表示，獲知消息很難過，與家屬保持聯絡，隨時給予協助。

村長說，邵家來這邊居住已有10多年，經營團服、蛋捲。邵男家屬接獲消息已連夜趕往醫院，目前家屬都在醫院，會持續關切邵家的狀況。

在成功嶺射擊訓練發生意外的邵姓役男是嘉義縣中埔鄉人，家屬獲知消息已連夜北上。記者李宗祐／攝影
在成功嶺射擊訓練發生意外的邵姓役男是嘉義縣中埔鄉人，家屬獲知消息已連夜北上。記者李宗祐／攝影
在成功嶺射擊訓練發生意外的邵姓役男是嘉義縣中埔鄉人，家屬獲知消息已連夜北上。記者李宗祐／攝影
在成功嶺射擊訓練發生意外的邵姓役男是嘉義縣中埔鄉人，家屬獲知消息已連夜北上。記者李宗祐／攝影

