成功嶺新兵打靶左臉重創眼球粉碎引熱議 高大成說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷送醫，左臉嚴重碎裂，連「左眼球粉碎狀況」，引起外界議論，是自殺？意外？軍方調查中；中山附醫法醫科主任高大成分析，若為自殺，通常會從口、抵心臟射擊，且後腦會有直徑約4至5公分的射出口槍傷，這與邵男傷勢不符，研判自殺機率不高。

軍方專案小組調查發現，該起意外並非槍枝膛炸，槍械和保險開關都正常，是否誤擊仍待調查。

據了解，調查發現，在打靶進行中，邵員在射擊台上，進行變換動作時，依規定要先關保險，但他卻在未關保險狀態下動作，造成槍口貼近臉擊發，當場倒地，現場一名上士見狀立刻上前緊急處置。

高大成說，槍擊要區分是他殺、自殺或意外，則必須驗傷口，子彈傷分為抵住身體某部位射擊的接射、1公尺內的近射，以及遠射，其中近射和遠射都不大可能是自殺，但接射和遠射皮膚傷口不會殘留煙硝，就要再看傷口大小，遠射傷口比子彈小一點，而接射傷口會比子彈大一點；判讀時還要看是手槍或是長槍。

高大成指出，一般來說，以步槍自戕通常是從嘴、抵住心臟射擊，很少抵會太陽穴，還要視步槍長度是否能扣扳機擊發，若為抵住頭部自殺，會有槍傷射入口、射出口等二個槍槍傷口，其中射出口會有直徑約4至5公分的爆裂傷口，擊發者的手上、槍傷射入口的皮膚傷口都有殘留煙硝。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
成功嶺營區靶場，本圖為資料照，與本次意外無關。圖／台中市民政局提供
台中成功嶺營區昨發生打靶意外，18歲邵姓士兵左臉重創。圖／聯合報系資料照

