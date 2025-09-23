盜版考卷教材猖獗！9補教、經銷商、網路賣家侵權40億
刑事局查緝非法販售大學原文書多益考教材及國、高中考卷，查獲9名補教業者、經銷商和網路賣家分別涉案，其中1名經銷商還涉嫌大批盜印教材。警方統計，9人侵權市值達40億元，依違反著作權法罪嫌移送法辦。
刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊今天召開記者會，表示自今年2月到7月，在查緝「侵害教學教材智慧財產權」行動，查獲這9名男女涉案。包括2名經銷商柯姓（51歲）、張姓（53歲）2男子、3名補教業者楊姓（51歲）、洪姓（28歲）2男子和高姓女子（24歲），以及4名網路賣家許姓女子（21歲）與周姓（23歲）、李姓（23歲）、張姓（28歲）3男子。
警方表示，涉案人曾任補教及教材經銷等相關業務，熟稔市場需求，透過境外網站或向學校老師取試卷及題庫，販售未經授權的盜版教材，或透過LINE通訊軟體或雲端空間進行交易傳輸檔案。
其中柯姓經銷商更為提升客戶選書意願，竟以「附贈」名義，提供他人盜版教材檔案，甚至設置「1對31 USB對拷機」進行大規模盜拷試題及教材，謀取不法利益。
警方在高雄市三民區、台南市新營區、安南區、東區、歸仁區、彰化縣、市及台中市北屯區，查獲這9名男女，查扣電腦主機、筆記型電腦、USB對拷機、學測模擬試卷、校用試卷、多益試卷及逾50萬筆盜版教材及原文書電子檔案，統計侵權市值達40億元，依違反著作權法罪嫌，分別高雄、台南、彰化及台中地檢署法辦。
