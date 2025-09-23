最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

國軍台中成功嶺營區昨傳出打靶意外，陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵今年5月入伍，昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷送烏日林新醫院搶救，院方今天說明最新傷勢時指出，邵男左臉嚴重碎裂，連「左眼球粉碎狀況」，經漏夜搶救並輸血80袋後，目前生命徵象暫時穩定，但意識仍昏迷，尚未脫離險境，有生命危險。

烏日林新醫院今說明，邵姓新兵是昨天下午4時55分由成功嶺官兵協助送院，到院時左臉開放性傷口、顏面部開放性骨折嚴重碎裂、大量出血、意識昏迷，經急診緊急氣切、傷口止血，並輸血及給予大量輸液。

烏日林新醫院院長林明輝醫師說明，邵姓新兵昨到院急診時，左臉部有大範圍開放性傷口及顱顏面骨折，左眼是看不見，眼科評估其左眼是粉碎狀況，右眼看起來是完整的，但因邵男意識不清，無法評估其視力；邵男也有大量出血，經電腦斷層檢查發現他腦部有很多金屬碎片，急診時有氣切，維持其呼吸道順暢，昨晚6時轉開刀房進行止血手術，整外、神外、介入性放射科等外傷團隊總動員，將肉眼看得到止血。