最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

國軍台中成功嶺營區昨傳出打靶意外，陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵今年5月入伍，昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷送烏日林新醫院搶救，院方今天說明最新傷勢時指出，邵男左臉嚴重碎裂，連「左眼球粉碎狀況」，經漏夜搶救並輸血80袋後，目前生命徵象暫時穩定，但意識仍昏迷，尚未脫離險境，有生命危險。

烏日林新醫院今說明，邵姓新兵是昨天下午4時55分由成功嶺官兵協助送院，到院時左臉開放性傷口、顏面部開放性骨折嚴重碎裂、大量出血、意識昏迷，經急診緊急氣切、傷口止血，並輸血及給予大量輸液。

烏日林新醫院院長林明輝醫師說明，邵姓新兵昨到院急診時，左臉部有大範圍開放性傷口及顱顏面骨折，左眼是看不見，眼科評估其左眼是粉碎狀況，右眼看起來是完整的，但因邵男意識不清，無法評估其視力；邵男也有大量出血，經電腦斷層檢查發現他腦部有很多金屬碎片，急診時有氣切，維持其呼吸道順暢，昨晚6時轉開刀房進行止血手術，整外、神外、介入性放射科等外傷團隊總動員，將肉眼看得到止血。

院方說明，邵姓新兵在昨晚6時緊急送開刀房，眼科左眼粉碎，右眼外觀完整，但無法評估視力，神經外科、整型外科、耳鼻喉科會診，腦部有多塊金屬碎片，傷勢嚴重，持續大量出血，經跨團隊共同止血，調度血液共輸血80袋，期間國軍台中總醫院整型外科醫師陪同手術，烏日林新醫院血管介入性放射科也針對邵姓新兵栓塞止血，在今天清晨5時轉入加護病房，生命徵象暫時穩定、意識昏迷，使用藥物鎮定

台中成功嶺營區22日發生打靶意外，18歲邵姓士兵左臉重創。圖／聯合報系資料照
台中成功嶺營區22日發生打靶意外，18歲邵姓士兵左臉重創。圖／聯合報系資料照
成功嶺營區靶場，本圖為資料照，與本次意外無關。圖／台中市民政局提供
成功嶺營區靶場，本圖為資料照，與本次意外無關。圖／台中市民政局提供

