成功嶺新兵打靶炸臉恐失明 軍事專家：國產T91步槍不曾出意外

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國軍台中成功嶺營區昨下午傳出打靶意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，該新兵左臉被炸傷，左眼珠掉落有失明之虞，已送醫開刀急救；軍事專家紀東昀表示，這把國產T91步槍不曾在靶場出過意外，且該槍只能右側射擊，新兵左臉受傷不合常理。

軍事觀察家紀東昀表示，這次打靶的T91步槍是我國設計，民國91年生產，風評好，可靠性高，目前不曾聽過在打靶現場出現槍枝問題。

紀東昀表示，該槍設計無法在左側射擊，一定要從右側射擊，新兵左臉受傷不合常理，打靶過程都有全程錄影，實彈化訓練先發彈匣給訓練者學習裝填子彈，這次意外發生地點是在靶場或預備線上，都可追查原因。

紀東昀說，軍方說明，擊出子彈的槍枝經檢查都正常，靶場意外三大原因是人為、槍枝、彈藥，他研判軍方已有追查方向。

十軍團表示，這名新兵入伍時都有安排正常生活輔導，輔導情形不方便說明，此意外軍方已組專案小組調查，將報請檢察官指揮深入調查。

陸軍第十軍團指揮部表示，受傷的邵姓義務役男隸屬於機械化步兵二三四旅，昨下午執行一般性步槍射擊訓練時，所使用的Ｔ91步槍因不明原因擊發，致左臉受傷，送醫搶救，已完成手術送加護病房。

陸軍十軍團今年演習畫面。圖／軍方提供
陸軍十軍團今年演習畫面。圖／軍方提供

