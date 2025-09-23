快訊

新兵成功嶺打靶炸臉左眼掉落 憲兵隊報指揮...中檢立案追查

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中成功嶺營區昨下午驚傳打靶嚴重意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，釀邵左臉重創、眼球掉落有失明之虞，目前仍在搶救中；軍方目前內部調查，憲兵隊預計今上午將報請檢察官指揮，台中地檢署也會立案偵辦。

據了解，憲兵隊預計今上午將會赴台中地檢署，將全案報請檢察官指揮偵辦，檢方也將正式立案，調查事發原因，究竟是槍枝膛炸，或是他人誤擊，也不排除其餘可能等，同步也得釐清打靶過程中，從上至下有無何人具有過失，與義務役傷勢間具有因果關係。

陸軍第十軍團指揮部表示，受傷的邵姓義務役男隸屬於機械化步兵二三四旅，昨下午執行一般性步槍射擊訓練時，所使用的T91步槍因不明原因擊發，致左臉受傷，送醫手術搶救中。

陸軍十軍團今年演習畫面，示意圖與本案無關。圖／軍方提供
義務役 憲兵 陸軍

