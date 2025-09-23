快訊

影／抓到了！景美夜市攤商遭刺青男勒索保護費 警拘3人送法辦

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市景美夜市傳出有攤商遭勒索保護費，警方清查5家攤商被害，昨拘提黃姓、馮姓、徐姓男子，帶頭的黃稱是收取租金，警詢後今依恐嚇取財罪移送3人，追查有無教唆者及幫派介入。

警方調查，18歲黃姓、20歲馮姓、20歲徐姓男子上月6日傍晚前往景美夜市，向海產、麵店、麻油雞、牛排共5家攤商要錢，指想來做生意，若不讓出位置就要付租金，未提及金額，也未得手，但揚言下周仍會前來要錢。

其中1家攤商當天晚間向轄區的文山第二警分局景美派出所反映此事，1家攤商事後上網貼文指遭索討保護費，警方陸續通知5家攤商製作筆錄。

警方調閱監視器發現犯嫌同車，查出身分，昨下午赴黃的文山區住處拘提他，馮、徐分別在新北市鶯歌、三峽區的友人住處被拘提。黃否認恐嚇，稱是收取租金，但對收租名義交待不清；馮、徐稱受黃指使，不知事由。

警方清查，景美夜市該處地主屬「宗親會」，未有地主出面主張要收租，黃無業，馮、徐從事粗工，均無幫派註記，懷疑黃從旁得知此事藉機勒索，查扣3人手機，詢後依恐嚇取財罪移送。

被害的1家攤商本月13日在臉書貼文指出，治安敗壞，竟然還有人在收保護費？上周有人來討保護費，說這周還會再來，對方刺青加上「阿智頭」，貼文號召網友「決戰景美夜市」，表示「有朋友要來練練拳嗎？晚餐管夠」、「有扁到晚餐免費」，引發網友熱議。

文二分局表示，景美夜市是否有黑幫強索保護費，甚至衍生暴力情事，將全面深入清查，如有不法均積極究辦，打擊犯罪絕不寬貸。

台北市景美夜市傳出有攤商遭勒索保護費，警方昨拘提黃姓、馮姓、徐姓男子，依恐嚇取財罪移送。記者李奕昕／翻攝
台北市景美夜市傳出有攤商遭勒索保護費，警方昨拘提黃姓、馮姓、徐姓男子，依恐嚇取財罪移送。記者李奕昕／翻攝

攤商 夜市

